في المرمى

دموع مبكرة – سامر الياس سعيد

انذرت دموع اللاعبين همام طارق وعلي حصني بنهاية مبكرة لمشوار منتخبنا الوطني بخسارته مباراته ضد المنتخب القطري بهدف وحيد للاشيء حيث كشفت تلك الدموع ازمة المنتخب الذي تجهز بكل شيء لكنه لم يلتفت للتجهيز المطلوب من قبل مدرب اللياقة البدنية فانتهت محطة اللاعب همام طارق مبكرا لتنذر عن قصور كبير باللاعب البديل فيما كشفت اصابة اللاعب علي حصني البديل اصلا عن علامات استفهام ينبغي ان يؤشرها المدرب ستريشكو ليتلافاها دون ان يضطر لحوار جانبي مع مدرب اللياقة البدنية عن مسؤوليته تجاه هذا الامر..

هل كانت الحماسة الزائدة عاملا مساعدا في تلقي خسارة غير متوقعة ام كانت مباراننا ضد المنتخب الايراني في دور المجموعات احد الاسباب التي ادت لفتور اللياقة البدنية وعامل الاجهاد الواضح في اداء اللاعبين لابل نرفزتهم التي اشرت بشكل غير مباشر عن عدم تقبل المباراة بطابعها الواقعي والاضطرار على التاثير على الحكم السنغافوري محمد تقي الذي بدا عادلا على غير عادة حكام القارة الاسيوية غم تاشير بعض الهفوات التحكيمية التي لابد من بروزها..

انتهت محطة المنتخب العراقي مبكرا على غير العادة والمنتخب بطابعه الشبابي كان احدى الثمار التي استطعنا ان نخرج منها من منافسات البطولة الاسيوية رغم ان الكثير من الملاحظات التي ادت الى زيادة الضغط على اللاعبين وقولبتهم داخل حرب نفسية مؤداها انهم تحت انظار الاندية العالمية ورغبتها بالتعاقد معهم بالرغم من انهم لم يمضوا بعيدا في البطولة ولم يبروزا تكتيكهم وحسن تمركزهم في سبيل دفع تصنيف المنتخب بعدة مراتب او ابراز لمسات المدرب كاتانيتش واضطراره لتبديلات اضطرارية حتمت عليه تغيير كامل لخطته التي اجاد من خلالها في تقييد المنتخب القطري وارغامه على اللعب داخل منطقته مما ادى لزيادة الاخطاء في صفوف المنتخب القطري خصوصا في الشوط الاول الذي شهدت دقائقه استعجال اللاعبين العراقيين بالتسجيل لحسم المباراة دون الاستعانة بالتمركز المناسب واعطاء المباراة طابعا واقعيا في اضفاء اللمسة الاخيرة بانهاء الهجمات التي تسنى للاعبين العراقيين بشنها داخل العمق الدفاعي للمنتخب الخليجي وهذا الامر دابت عليه هذه المنتخبات التي ارادت ان تسجل هدفا للعودة الى مناطقها وتكثيف الخط الدفاعي بلاعبين اضافيين واستثمار الهجمات المرتدة التي لاحت للمنتخب القطري دون رغبة واضحة من جانبهم بزيادة الغلة..

انتهى مشوار المنتخب العراقي في الدور الـ16 من البطولة وكانت الخسارة مؤلمة جدا من خلال ما قدمه المنتخب من جهد بارز ومتميز حتى اعتبر التشكيل الحالي نافذا لسنين اخرى واستحقاقات جديدة من خلال ما قدمته الاسماء الشابة حيث قدم اللاعب صفاء هادي مباراة العمر من خلال اتقانه للتمريرات التي اسهم من خلالها بتشكيل الخطورة الحقيقية على المرمى القطري لكن الرقابة اللصيقة التي عانى منها المهاجم مهند علي وخضوعه لرقابة مدافعين اسهما بتقييد حركته داخل المنطقة الدفاعية وكان الاولى بالمدرب مناورة المنتخب القطري من خلال الزج بمهند في الدقائق الحاسمة والزج بشكل مبكر بالمهاجم محمد داود الذي دخل بديلا واسهم بشكل وباخر في تشكيل الخطورة المناسبة وزيادة الضغط لكن سرعة التسديد اسهمت في انهاء تلك الهجمات بصورة غير مناسبة..

دموع حصني وطارق قرعتا جرس الخسارة مبكرا وعززت الانطباع بان المنتخب يفقد رتم المباراة واسلوبها بالشكل الذي يريح لاعبي المنتخب القطري من ازعاجات هذين اللاعبين وكان بالاولى استشعار تلك الاصابات والتاكد من جاهزية اللاعبين المذكورين لاسيما وان همام طارق كان عاملا مهما في قلب الخسارة امام المنتخب الفيتنامي الى فوز مهم اسهم بجرعة معنوية كبيرة في صفوف المنتخب العراقي ولو تسنى ان يخضع كاتانيتش بعض الاسماء لراحة قبل ان يزجها في دقائق المباريات كان المنتخب قاب قوسين او ادنى من تحقيق المامول لكن عموما فان المشاركة العراقية في البطولة الاسيوية خرجت بمنتخب مهم للمستقبل قادر على تحقيق الافضل للكرة العراقية.