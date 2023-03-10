دموع عند الحافة لروائي موصلي – هدير الجبوري

وحضر حفل التوقيع نخبة من الأدباء وعدد من عمداء الأسر الموصلية.. وتزامن حفل التوقيع مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي حيث دعيت نخبة مميزة من نساء الموصل العاملات بمختلف الاختصاصات للمشاركة في الحفل ..

وأبتدأ حفل التوقيع بكلمة ترحيبية للسيد قتيبة محمد آغا رئيس المجلس واستعراضاً خاصاً للسيرة الذاتية للأديب محمد سامي عبد الكريم..

وقدم الدكتورهاشم الملاح شرحاً وافياً عن منجز أعمال الروائي المذكورمع أيضاح دوره في الموائمة بين رؤية الأديب والمؤرخ التراثي والتي أتسمت بها أغلب رواياته..

وشارك مجموعة من الحضور في طرح الرؤى والافكار المختلفة حول ماتضمنه الإصدار الجديد للسيد سامي منهم المؤرخ الموصلي المعروف الدكتور أحمد قاسم الجمعة والمشرف التربوي أحمد سعدون شلاش والتربوي زهير جلميران والصحفي صباح سليم والدكتور الأديب جاسم الفارس..

وكان للمرأة الموصلية مشاركة فعالة في هذا الحفل المتزامن مع عيد المرأة العالمي حيث قدمت الناشطة أمية فيصل محجوب درع التميز للروائي محمد سامي عبد الكريم بالنيابة عن النساء الحاضرات. وأستكملت الصحفية هدير الجبوري مسؤولة شؤون المرأة في اتحاد الصحفيين في نينوى الحديث عن مؤلفات المحتفى به والمباركة للمرأة الموصلية والعراقية بعيدها.. وشاركتها في ذلك العازفة التدريسية بان محمد شكيب والعالمة الفيزيائية هناء البارودي يذكر أن الرواية هي الأصدار الثامن للمولف حيث سبق وصدرت له المجاميع ادناه:

– أحلى السنين / قصص قصيرة

– المفتش/ رواية

– مقهى المغني العربي/ قصص قصيرة

– السير تحت المطر/ قصص قصيرة

– سيعود الربيع حتماً/ قصص قصيرة

– كان هناك بيت / رواية

– براعم عطشى / قصص قصيرة