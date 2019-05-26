دموع‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ – رافد جبوري

كادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي تختنق بعبرتها حينما تهدج صوتها في نهاية خطاب الاستقالة الذي القته امام باب المنزل رقم عشرة داوننغ ستريت, مقر رئاسة الوزراء البريطانية. قالت بانها تترك العمل الذي احبته في خدمة بلدها الذي احبته. تأتي استقالة مي بعد فشلها في قيادة بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الاوربي والمعروف اعلاميا بالبريكزيت.
لايعلم المرء ان كانت دموع مي التي كادت تسقط حقيقية ام مصطنعة لكنها اثارت اهتمام الكثيرين بين متعاطف ومستغرب من المرأة التي طالما حاولت ان تصور نفسها امرأة قوية مثل مارغريت تاتشر التي كانت اول امراة تتولى المنصب وقد عرفت بالمرأة الحديدية وهي ايضا من حزب المحافظين. مثل تاتشر سقطت مي على يد الحزب وليس نتيجة انتخابات عامة لكن تاتشر فازت بثلاث دورات انتخابية واطيح بها في منتصف ولايتها الثالثة, بينما لم تفز مي في الانتخابات الوحيدة التي خاضتها كرئيسة للحزب بل تراجعت مقاعد حزبها لكنه بقي في الحكم بدعم من قوى سياسية اخرى. كانت مي في الحقيقة نسخة كارتونية مشوهة من تاتشر. فبينما كانت تاتشر معروفة بمواقفها القوية وصمودها بوجه خصومها في الداخل والخارج حاولت مي لعب هذا الدور ووصفت نفسها بالقوة والصلابة لكنها كانت تتخبط مع كل هزيمة وفشل تتلقاه سواء على يد المفاوضين الاوربيين في مفاوضات البركزيت او مع اعضاء مجلس العموم البريطاني البرلمان البريطاني في مناقشات البريكزيت التي طالت وامتدت من غير اتفاق.
في الحقيقة فان مي فشلت في اكثر من محطة منذ توليها رئاسة الحكومة في اعقاب تصويت الشعب البريطاني على استفتاء الخروج من الاتحاد الاوربي قبل ثلاث سنوات بالضبط حيث ايد اثنان وخمسون في المائة من المصوتين الخروج من الاتحاد الاوربي بينما عارضه ثمان واربعون في المائة. كانت مي وزيرة للداخلية في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي استقال بعد الاستفتاء مباشرة لانه كان يقود الحملة من اجل البقاء في الاتحاد لكنه فشل في اقناع البريطانيين بذلك. جاءت مي بعده وقد كان توليها مثلا صارخا في الانتهازية السياسية اذ كانت مثل كاميرون من مؤيدي البقاء في الاتحاد الاوربي لكنها ومن اجل الوصول للرئاسة غيرت موقفها تماما مدعية انه يجب تنفيذ نتيجة الاستفتاء وظلت تردد ذلك بصيغ متعددة كانت مثار سخرية الاعلام بسبب تكرارها لفظيا وعدم تنفيذها. حاولت ان تجمع بين جناحي حزبها المتنافسين الجناح المعارض للاتحاد الاوربي والمؤيد بشدة للخروج منه باي طريقة او ثمن وبين الجناح الاخر الذي تنتمي اليه هي اصلا وهو الجناح الذي كان مؤيدا للبقاء في الاتحاد ثم تحول بعد ذلك لمؤيد لخروج منظم من الاتحاد يتم باتفاقيات تجارية شاملة من اجل عدم حصول صدمة اقتصادية للاقتصاد البريطاني الذي يعد خامس اكبر اقتصاد في العالم. لم ينجح ذلك المسعى ولم تستطع مي توحيد الحزب ولا البلد نحو صيغة تسوية تنفذ البركزيت.
بدأ العد التنازلي لرئاسة مي للحكومة البريطانية منذ فشلها في تحقيق الخروج من الاتحاد الاوربي في الموعد الذي حددته هي نهاية اذار مارس الماضي. وقد كان فشل مي الاخير قد تمثل في عدم تمكنها من اقناع المتشددين في حزبها باتفاق ابرمته مع الاتحاد الاوربي ينظم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد اذ رأوا فيه وضعا اسوأ من استمرار العضوية في الاتحاد. حاولت بعد ذلك السعي للحصول على بعض التأييد من المعارضة حيث عرضت اجراء استفتاء ثان حول القضية اذا وافق مجلس العموم على خطتها. والاستفتاء الثاني هو مطلب للمعارضة اذ يمثل فرصة اخرى قد يصوت فيها البريطانيون للتراجع عن قرار البركزيت بينما يخيف ذلك الاستفتاء كل المؤيدين للبريكزيت الذين يعتبرون بان الامر انتهى ويجب تنفيذه. كان ذلك التنازل هو القشة التي قصمت ظهر البعير, اذ تحرك الجناح المعادي للاتحاد الاوربي في حزب المحافظين ليقصي مي من منصبها ويبكيها على المنصب الذي ذهب والوعد الذي لم يتحقق بتنفيذ البريكزيت التي عارضتها مي بشدة قبل الاستفتاء ثم ايدتها بشدة بعد الاستفتاء وفشلت في المرتين.