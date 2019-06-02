دمشق‭ ‬تدين‭ ‬قرارات‭ ‬قمّة‭ ‬مكّة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السوري

دمشق‭ – ‬الزمان

ادانت‭ ‬دمشق‭ ‬الأحد‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬قمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬لدعمه‭ ‬حلا‭ ‬سياسيا‭ ‬يرمي‭ ‬لتشكيل‭ ‬هيئة‭ ‬حكم‭ ‬انتقالية‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاق‭ ‬جنيف‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬«البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬لا‭ ‬يعبر‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬التبعية‭ ‬المكشوفة‭ ‬والمستمرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬لسادتها‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬«‭. ‬وأضاف‭ ‬«وما‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬جنيف‭ ‬1‭ ‬وفكرة‭ ‬هيئة‭ ‬الحكم‭ ‬الانتقالية‭ ‬التي‭ ‬أكل‭ ‬الدهر‭ ‬عليها‭ ‬وشرب‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المجتمعة‭ ‬على‭ ‬عماها‭ ‬وصممها‭ ‬المزمنين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬التطورات‭ ‬والأحداث‭ ‬المتلاحقة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬إلى‭ ‬الآن»‭.‬

وكان‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للقمّة‭ ‬الـ14‭ ‬لمنظّمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬57‭ ‬دولة‭ ‬قد‭ ‬«جدد‭ ‬دعمه‭ ‬للحل‭ ‬السياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬السورية‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬جنيف‭ ‬(1)»‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬«حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬ذات‭ ‬صلاحيات‭ ‬كاملة»‭ ‬عبر‭ ‬«توافق‭ ‬مشترك»‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬مصير‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

واختلفت‭ ‬الاطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالنزاع‭ ‬على‭ ‬تفسير‭ ‬مبادئ‭ ‬جنيف‭ ‬1‭.‬

كما‭ ‬اكد‭ ‬دعم‭ ‬«قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2254،‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬سياسيي‭ ‬بقيادة‭ ‬تقودها‭ ‬سوريا‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬سورية‭ ‬جديدة‭ ‬قوامها‭ ‬النظام‭ ‬التعددي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والمدني‭ ‬تسوده‭ ‬مبادئ‭ ‬المساواة‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان»‭.‬

وفي‭ ‬30‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2012،‭ ‬اتفقت‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬العملية‭ ‬الانتقالية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وبعد‭ ‬الاجتماع،‭ ‬اعتبرت‭ ‬واشنطن‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬مرحلة‭ ‬«ما‭ ‬بعد‭ ‬الاسد»،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬موسكو‭ ‬وبكين‭ ‬انه‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬السوريين‭ ‬تقرير‭ ‬مصير‭ ‬رئيسهم‭.‬

كما‭ ‬شدّدت‭ ‬القمّة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ختامي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظّمة‭ ‬قرارِ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسيادة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مرتفعات‭ ‬الجولان‭.‬

وقد‭ ‬أعلن‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬آذار/مارس‭ ‬اعتراف‭ ‬بلاده‭ ‬بسيادة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬التي‭ ‬احتلّتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1967‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر،‭ ‬بحسب‭ ‬سانا،‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬«تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الجولان‭ ‬أرض‭ ‬عربية‭ ‬سورية‭ ‬وستبقى‭ ‬كذلك‭ ‬وأنها‭ ‬ستحرر‭ ‬أراضيها‭ ‬المحتلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬«إسرائيل»‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإرهاب‭ ‬بكل‭ ‬الأشكال‭ ‬المتاحة‭ ‬وتشدد‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنتظر‭ ‬دعما‭ ‬ولا‭ ‬بيانا‭ ‬من‭ ‬هكذا‭ ‬اجتماع‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬لتأكيد‭ ‬أحقيتها‭ ‬بجولانها‭ ‬أو‭ ‬بتحرير‭ ‬أراضيها»‭.‬