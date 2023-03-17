دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في برامج مايكروسوفت

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬ستُطبّق‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إليه‭ ‬برنامج‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬في‭ ‬برامجها‭ “‬إكسيل‭” ‬و‭”‬وورد‭” ‬و‭”‬أوتلوك‭” ‬الشهيرة‭.‬

ويتمتع‭ ‬روبوت‭ ‬المحادثة‭ “‬كوبايلت‭” (‬Copilot‭) ‬الجديد‭ ‬من‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬بإمكانات‭ ‬شبيهة‭ ‬بتلك‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ‭”‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬سيستخدمها‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬المكتبية‭ ‬وإنشاء‭ ‬نصوص‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وإدخال‭ ‬تواريخ‭ ‬لأحداث‭ ‬مهمة‭ ‬وإنشاء‭ ‬صفحات‭ “‬باور‭ ‬بوينت‭”‬،‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬تقريباً‭.‬

وتتمثل‭ ‬أهمية‭ ‬الروبوت‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إليه‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭”‬،‭ ‬سيعمل‭ ‬كمساعد‭ ‬لمستخدمي‭ ‬برامج‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬المكتبية‭ ‬الشائعة‭. ‬وقال رئيس‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬التنفيذي‭ ‬ساتيا‭ ‬ناديلا،‭ ‬خلال‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الروبوت‭ ‬باحتفال‭ ‬أُقيم‭ ‬مِن‭ ‬بُعد،‭ “‬كنّا‭ ‬نعتمد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الآلية،‭ ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬من‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬انتقلنا‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الآلية‭ ‬إلى‭ ‬مساعد‭ ‬السائق‭”. ‬وتستثمر‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ “‬اوبن‭ ‬ايه‭ ‬اي‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬أنشأت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬يستند‭ ‬إليها‭ “‬تشات‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭” ‬وأصدرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وهي‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭ -‬4‭”. ‬ودمجت‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬برنامج‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬تي‭- ‬4‭” ‬في‭ ‬محركها‭ ‬للبحث‭ “‬بينغ‭” ‬الذي‭ ‬يستقطب‭ ‬عدداً‭ ‬متزايداً‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬بفضل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وتعتمد‭ ‬شركات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭ ‬توجهاً‭ ‬أكثر‭ ‬حذراً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬المحرج‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تواجهه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬غير‭ ‬منضبط‭.‬

وكانت‭ ‬شركة‭ “‬غوغل‭” ‬عرضت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أدوات‭ ‬جديدة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬الشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬البرامج،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬كتابة‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬ابتكار‭ ‬حملات‭ ‬إعلانية‭.‬