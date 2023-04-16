دمج‭ ‬وزارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬أخرى

فاتح عبدالسلام

لا‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سخط‭ ‬أو‭ ‬رضا‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الوزاري‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عدة‭ ‬شهور،‭ ‬وانما‭ ‬يجب‭ ‬اعلان‭ ‬طبيعة‭ ‬المهمات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬الوزراء‭ ‬بتنفيذها،‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تعثروا‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬تجاهلوها‭ ‬أو‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬أدائها،‭ ‬مع‭ ‬اعلان‭ ‬نِسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬والاخفاق‭ ‬معاً‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬ينبغي‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬مهم،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬توجهات‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الفشل،‭ ‬هل‭ ‬تكون‭ ‬مهمة‭ ‬تقرير‭ ‬الفشل‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬أم‭ ‬محالة‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬وهل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تعامل‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬فشل‭ ‬لوزير‭ ‬من‭ ‬الإطار‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الإطار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخضوع‭ ‬لسقف‭ ‬التوافق‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬أنتج‭ ‬الحكومة؟

‭ ‬وهناك‭ ‬شق‭ ‬آخر،‭ ‬تكون‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬فيه‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬ذات‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬الحقيقي،‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬قناعات‭ ‬كثيرة‭ ‬ومن‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬حقائب‭ ‬يمكن‭ ‬دمجها‭ ‬بوزارات‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬تقسيم‭ ‬مهامها‭ ‬على‭ ‬مديريات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬

البلد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬قدمه‭ ‬على‭ ‬العتبة‭ ‬الأولى‭ ‬للصناعة‭ ‬ليس‭ ‬به‭ ‬حاجة‭ ‬لوزارة‭ ‬صناعة‭ ‬حتى‭ ‬تتوافر‭ ‬عوامل‭ ‬فعلية‭ ‬لتأدية‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭. ‬وكذلك‭ ‬حقائب‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬توزيع‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬للبلد‭. ‬فوزارتا‭ ‬النفط‭ ‬والكهرباء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكونا‭ ‬ملفاً‭ ‬واحداً،‭ ‬بالتناسب‭ ‬مع‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العراق،‭ ‬وحين‭ ‬يستقر‭ ‬وضعه‭ ‬الإنتاجي،‭ ‬يمكنه‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬فصل‭ ‬الوزارتين‭ .‬

حتى‭ ‬انَّ‭ ‬وزارة‭ ‬الهجرة‭ ‬والمُهجرين،‭ ‬‮«‬وهو‭ ‬بالمناسبة‭ ‬عنوان‭ ‬معيب‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬تدعي‭ ‬حكوماته‭ ‬الاستقرار‭ ‬والكرامة‭ ‬لشعبه‮»‬،‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬تناط‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭.‬

‭ ‬والحال‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والاثار،‭ ‬وهذه‭ ‬يمكن‭ ‬محاكاة‭ ‬تجارب‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقلالية‭ ‬السياحة‭ ‬والاثار‭ ‬في‭ ‬وزارة،‭ ‬لتضم‭ ‬دار‭ ‬الأزياء‭ ‬أيضا‭ ‬كتفصيل‭ ‬داخلي،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاوربية‭ ‬وحتى‭ ‬الافريقية،‭ ‬وتبقى‭ ‬‮«‬الثقافة‮»‬،‭ ‬وتضم‭ ‬مسؤوليات‭ ‬عادية‭ ‬لا‭ ‬ترتقي‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬تخصيص‭ ‬وزارة‭ ‬لها،‭ ‬ويمكن‭ ‬استحداث‭ ‬مديرية‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬لتضم‭ ‬بعض‭ ‬العناوين‭ ‬والحاقها‭ ‬برئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬أو‭ ‬جعلها‭ ‬مؤسسة‭ ‬ذات‭ ‬كيان‭ ‬خاص‭ ‬يتلاقح‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تنشيط‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬البلد‭.‬

العراق‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الحقائب‭ ‬الوزارية‭ ‬غير‭ ‬الفاعلة‭ ‬وغير‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬البدائل‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬الهيكلي‭ ‬الإداري‭ ‬متاحة‭ ‬ومنظورة،‭ ‬ولكن‭ ‬التراضي‭ ‬السياسي‭ ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬أبواب‭ ‬الفساد‭ ‬العظمى،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هو‭ ‬الناظم‭ ‬الأخير‭ ‬لرسم‭ ‬الشكل‭ ‬والمحتوى‭ ‬للعناوين‭ ‬الحكومية‭.‬

رئيس التحرير-الطبعة الدولية

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