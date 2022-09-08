دقيقة صمت في الامم المتحدة ومجلس الأمن وزعماء العالم : ملكة بريطانيا الراحلة شخصية استثنائية في التاريخ

لندن -الزمان

دقيقة صمت في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن حداداً على إليزابيث الثانية

الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – التزمت الجمعية العامة للامم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس.

وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدّم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثا عن “لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي”، ولافتاً إلى ان تكريما رسميا للملكة الراحلة سيتمّ في موعد لاحق.

ملك اسبانيا يشيد بملكة بريطانيا الراحلة

أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً مذكّراً بأنها “كتبت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا” خلال سبعة عقود.

وكتب فيليبي السادس في برقية إلى الملك الجديد تشارلز الثالث: “لقد شهدت جلالة الملكة إليزابيث الثانية بلا شك وكتبت وشكلت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا مدى العقود السبعة المنصرمة” ، مشيدًا بـ”حسّ الواجب والالتزام لديها”، وبـ”حياتها التي كرستها بأكملها لخدمة” شعبها.

بايدن يعلن أن “أفكاره مع الملكة (اليزابيث الثانية) وعائلتها“

واشنطن,-(أ ف ب) – أفاد متحدث باسم البيت الأبيض الخميس أن “افكار” الرئيس جو بايدن وزوجته جيل “مع الملكة (اليزابيث الثانية) وعائلتها”، في وقت يزداد القلق حيال الوضع الصحي للملكة (96 عاما).

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض إن الرئيس الاميركي اكد خلال اتصال الخميس مع العديد من القادة بينهم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أنه “يفكر كثيرا في الملكة وشعب المملكة المتحدة”، موضحا أنه يتم إبلاغ الرئيس الاميركي بكل التطورات في هذا الصدد.

والتفت العائلة الملكية الخميس حول الملكة اليزابيث الثانية في قصر بالمورال في اسكتلندا بعدما ابدى اطباؤها “قلقا” على حالها الصحية.

وتوالى ما لا يقل عن 14 رئيسا أميركيا طوال سبعين عاما من حكم اليزابيث الثانية التي تولت العرش فيما كان هاري ترومان رئيسا للولايات المتحدة.

ملك بلجيكا عن اليزابيث الثانية: “شخصية خارجة على المألوف طبعت التاريخ“

بروكسل, -(أ ف ب) – أشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد الخميس بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، معتبرين أنّها كانت “ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق” وأثبتت “وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال فترة حكمها”.

وأضاف الثنائي الملكي “كانت شخصية خارجة على المألوف. سنحتفظ دائما بذكرى مؤثرة عن هذه السيدة الكبيرة. كل من لقاءاتنا سيبقى الى الابد محفورا في ذاكرتنا”، معربا في تغريدة على تويتر عن “حزنه العميق”.

فون دير لايين: إليزابيث الثانية كانت “نموذجاً للاستمرار” و“مصدر قوة لكثيرين“

بروكسل, 8-9-2022 (أ ف ب) – أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً، ولاحظت أنها شكّلت “نموذجأً للاستمرار” عبر التاريخ، وأن “هدوءها وتفانيها كانا مصدر قوة للكثيرين”.

وذكّرت فون دير لايين في تغريدة عبر تويتر بأن الراحلة “كانت شاهدة على الحرب والمصالحة في أوروبا وخارجها ، وعلى تحولات عميقة في كوكبنا ومجتمعاتنا”. ورأت أنها كانت بمثابة “عنصر اطمئنان في الأوقات الصعبة”. وأبرقت فون دير لايين إلى الملك الجديد تشارلز الثالث متمنية له “الحكمة والقوة لكي يتمكن من متابعة ما حققته” إليزابيث الثانية.

الرئيس الالماني: اليزابيث الثانية كانت رمزا ل“المصالحة” مع المانيا

برلين, 8-9-2022 (أ ف ب) – اعتبر الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الخميس ان الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت رمزا ل”المصالحة” مع المانيا وساهمت في “تضميد جروح” الحرب العالمية الثانية.

وكتب شتاينماير في رسالة تعزية ان “بريطانيا مدت يدها لالمانيا من اجل المصالحة، ويد المصالحة كانت كذلك يد الملكة”.

وفي رسالة منفصلة، اشاد المستشار اولاف شولتس ب”التزامها من اجل المصالحة الالمانية البريطانية”.

الأمين العام للأطلسي يبدي حزنه “العميق” لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

بروكسل,-(أ ف ب) – أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن حزنه “العميق” لرحيل الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً، ورأى فيها مثالاً على “القيادة” وعلى “التزام عام مترفع” عن المصالح الخاصة.

وكتب ستولتنبرغ عبر تويتر “أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. فهي جسّدت لأكثر من 70 عاماً قيادةً والتزاماً عاماً مترفعاً” عن المصالح الخاصة. وأضاف “أعمق تعازيّ للعائلة الملكية، ولحليفتينا في حلف شمال الأطلسي المملكة المتحدة وكندا، ولشعب الكومنولث”.

ترامب يحيي “إرثاً استثنائياً من السلام والازدهار” تركته الملكة الراحلة في بريطانيا

واشنطن, 8-9-2022 (أ ف ب) – حيا الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الخميس “الارث الاستثنائي من السلام والازدهار” الذي تركته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي خاصته “ان روح القيادة والدبلوماسية لديها اتاحت اقامة وتعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى عبر العالم”.

أسقف كانتربري يضمّ صوته إلى “صلوات الملك والعائلة الملكية“

لندن, 8-9-2022 (أ ف ب) – أعلن أسقف كانتربري جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية، الخميس أنّه يضمّ صوته إلى “صلوات الملك والعائلة الملكية” بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت تُعتبر رئيسة الكنيسة الأنغليكانية.

وقال الأسقف في بيان “لقد فقدنا الشخص الذي ساعدنا ولاؤه الثابت وخدمته وتواضعه على إعطاء معنى لما نحن عليه، من خلال عقود من التغيير الاستثنائي في عالمنا وأمتنا ومجتمعنا”.

وأضاف “صلواتي مع الملك والعائلة الملكية. عسى أن يكون الله بقربهم ويعزّيهم في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة”.

ماكرون عن الملكة الراحلة: “صديقة لفرنسا طبعت القرن“

باريس- الزمان

اشاد إيمانويل ماكرون بالملكة اليزابيث الثانية التي رحلت الخميس، معتبرا انها “صديقة لفرنسا وملكة للقلوب” طبعت “بلادها والقرن”.

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة بعدما نشر صورة للملكة الراحلة التي توفيت عن 96 عاما، “جلالتها الملكة اليزابيث الثانية جسدت استمرار ووحدة الامة البريطانية طوال اكثر من سبعين عاما. أحتفظ بذكرى صديقة لفرنسا، ملكة للقلوب طبعت بلادها والقرن الى الأبد”.

شارل ميشال بعد وفاة اليزابيث: “افكارنا مع العائلة الملكية“

بروكسل, 8-9-2022 (أ ف ب) – أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً، معتبراً أن الراحلة التي وصفها بـ”إليزابيث الصامدة” كانت تجسد “أهمية القيم الثابتة”.

وكتب شارل ميشال على تويتر “افكارنا مع العائلة الملكية وجميع أولئك الذين يبكون الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة والعالم. كانت في الماضي تُلقّب +إليزابيث الصامدة+، ولم تقصّر يوماً من خلال خدمتها والتزامها في أن تبيّن لنا أهمية القيم الثابتة في عالم معاصر”.

رئيسة وزراء اسكتلندا: وفاة الملكة إليزابيث “لحظة حزن بالغ لبريطانيا“

ادنبره, 8-9-2022 (أ ف ب) – قالت رئيسة وزراء اسكتلندا التي تؤيّد استقلال بلادها عن بقية المملكة المتحدة، الخميس إنّ رحيل إليزابيث الثانية كان “لحظة حزينة بالنسبة إلى المملكة المتّحدة ومنظمة الكومنولث والعالم”.

وغرّدت نيكولا ستورجن أنّ “حياتها كانت مكرّسة للتفاني والخدمة”، مضيفة “باسم شعب اسكتلندا، أقدّم أصدق تعازي إلى الملك والعائلة الملكية”.

رئيس الوزراء الإيطالي يشيد ب“روح الخدمة” لدى الملكة إليزابيث

روما- الزمان

قدم رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي الخميس تعازيه بوفاة الملكة اليزابيث الثانية، معتبرا ان الملكة “المحبوبة” مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث “بتوازن وحكمة”.

وقال دراغي في بيان “لقد حافظت على الاستقرار في أوقات الازمات وابقت قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور مستمر. ان روح الخدمة والتفاني لديها (…) طوال هذا الوقت الطويل شكلت مصدر اعجاب دائم لاجيال”.

غوتيريش يشيد بـ“تفاني” الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

الامم المتحدة (الولايات المتحدة- (أ ف ب) – أشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من “فضيلة ونعمة وتفان”، منوّهاً “بحضورها المثير للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير”.

وقال غوتيريش في بيان إنّ الملكة التي توفّيت الخميس عن 96 عاماً “كانت موضع تقدير كبير لما تمتّعت به من فضيلة ونعمة وتفان حول العالم. لقد كان حضورها مثيراً للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير، بما في ذلك انتهاء الاستعمار في أفريقيا وآسيا”.

إسرائيل عن الملكة الراحلة: “تركت خلفها إرثا من القيادة والخدمة“

القدس-(أ ف ب) – قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الخميس تعازيه إلى العائلة الملكية البريطانية إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب لبيد على تويتر “باسم حكومة إسرائيل وشعبها، أقدّم تعازيّ إلى العائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة بوفاة جلالتها الملكة إليزابيث الثانية”، مضيفاً أنّ الراحلة “تترك خلفها إرثاً من القيادة والخدمة”.

بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنّ “الملكة إليزابيث كانت شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ، وصنعت التاريخ، وتركت بعد وفاتها إرثاً رائعاً وملهماً”.

وأضاف أنّ “وفاتها تمثّل نهاية مرحلة”.