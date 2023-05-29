دفن 61 جثة مجهولة الهوية في مقبرة النجف

النجف – سعدون الجابري

رعت إدارة مقبرة النجف النموذجية ، مراسم دفن 61 جثة من مجهولي الهوية .وقالت المتحدث باسم ادارة المقبرة أحمد العكياشي في تصريح امس انه (تمت مراسم الدفن المجانية في المقاطعة الخاصة للمتبرع بها من قبل إدارة شركة أديم الأرض، إكراماً لأرواح المفقودين ، وبإشراف دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة و متابعة إدارة مركز الإرشاد في المقبرة ، مع حضور الأجهزة الأمنية من قيادة شرطة المحافظة ). وكانت الوزارة قد شاركت مع مؤسسة الشهداء ،اقامة مراسيم تشييع خاصة بشهداء مقبرة سجن بادوش الجماعية.وقال الوزير صالح الحسناوي إنه (بمناسبة يوم المقابر الجماعية وبمناسبة تحديد 78 من رفات شهداء سجن بادوش الذين تم إعدامهم بدم بارد من قبل عصابات داعش ، تمت إقامة تشييع رمزي لرفات الشهداء واستذكار هذه الفاجعة الأليمة بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة)، مؤكدا ان (الحكومة عازمة على إنصاف الشهداء وذويهم).