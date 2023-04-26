دفاع مستميت عن أغنية أمام محكمة في نيويورك

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نفى‭ ‬نجم‭ ‬البوب‭ ‬البريطاني‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقدم‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ “‬ثينكينغ‭ ‬آوت‭ ‬لاود‭” ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬سرقة‭ ‬أدبية‭ ‬من‭ ‬أغنية‭ ‬الأميركي‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭ ‬الشهيرة‭ “‬ليتس‭ ‬غِت‭ ‬إت‭ ‬أون‭”.‬

وهذه‭ ‬الدعوى‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬يواجهها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬اتهمه‭ ‬فيها‭ ‬موسيقيان‭ ‬بالسرقة‭ ‬الأدبية‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أعمالهما‭ ‬في‭ ‬اغنيته‭ ‬الواسعة‭ ‬الانتشار‭ “‬شيب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭”.‬

أما‭ ‬المدّعون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬فهم‭ ‬ورثة‭ ‬إد‭ ‬تاونساند،‭ ‬وهو‭ ‬موسيقي‭ ‬ومنتج‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬أغنية‭ ‬غاي‭ ‬الصادرة‭ ‬العام‭ ‬1973‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬شيران‭ ‬قال‭ ‬لوكلاء‭ ‬المدعين‭ ‬‮ ‬‭”‬نعم،‭ ‬كتبت‭ +‬ثينكينغ‭ ‬آوت‭ ‬لاود‭+ ‬مع‭ (‬الملحنة‭) ‬إيمي‭ ‬وادج‭”.‬

وكان‭ ‬الفنان‭ ‬مَحنيَّ‭ ‬الرأس‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬مانهاتن‭ ‬الفدرالية،‭ ‬مرتدياً‭ ‬بدلة‭ ‬سوداء‭ ‬فوق‭ ‬قميص‭ ‬أبيض‭ ‬مع‭ ‬ربطة‭ ‬عنق‭ ‬زرقاء،‭ ‬ولم‭ ‬يدل‭ ‬بأي‭ ‬تصريح‭ ‬للإعلاميين‭ ‬المحتشدين‭ ‬أمامها‭.‬

وتبعته‭ ‬كريمة‭ ‬تاونسند‭ ‬كاثرين‭ ‬تاونسند‭ ‬غريفين‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬للصحافيين‭ ‬إنها‭ “‬هنا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة،‭ ‬ولحماية‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭” ‬لوالدها‭.‬

واعتبر‭ ‬الورثة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬أنّ‭ “‬ثمة‭ ‬تشابهاً‭ ‬كبيراً‭ ‬وعناصر‭ ‬مشتركة‭ ‬واضحة‭” ‬بين‭ ‬أغنية‭ ‬غاي‭ ‬و‭”‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬شيران‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

ورأت‭ ‬عائلة‭ ‬تاونسند‭ ‬أنّ‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬فرقة‭ “‬بويز‭ ‬تو‭ ‬من‭” ‬مزجت‭ ‬الأغنيتين‭ ‬خلال‭ ‬حفلة‭ ‬لها‭ ‬وأن‭ ‬شيران‭ ‬دمج‭ ‬العملين‭ ‬ضمن‭ ‬أغنية‭ ‬واحدة‭ ‬يؤديها‭ ‬في‭ ‬حفلاته،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬‮ ‬

‭- “‬اعتراف‭” -‬

وأشارت‭ “‬نيويورك‭ ‬تايمز‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحامي‭ ‬كرامب‭ ‬استند‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوره‭ ‬أحد‭ ‬المعجبين‭ ‬خلال‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ “‬يدمج‭” ‬‮ ‬أغنيته‭ ‬مع‭ ‬أغنية‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭. ‬ورأى‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ “‬دليلاً‭ ‬ملموساً‭” ‬وحتى‭ “‬اعترافاً‭”. ‬وأقرّ‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬بأنه‭ “‬يمزج‭ ‬أغنية‭ ‬بأخرى‭” ‬في‭ ‬حفلاته‭ ‬الموسيقية،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬وكيلته‭ ‬المحامية‭ ‬إيلين‭ ‬فاركاس‭ ‬أنه‭ ‬ابتكر‭ “‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” ‬بشكل‭ ‬مستقل‭ ‬ولم‭ ‬ينسخ‭ “‬ليتس‭ ‬غِت‭ ‬إت‭ ‬أون‭” ‬رغم‭ ‬التشابه‭ ‬الموسيقي‭ ‬بين‭ ‬الأغنيتين‭. ‬وأشار‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬عشرات‭ ‬الأغنيات،‭ ‬لا‭ ‬بل‭ ‬المئات،‭ ‬قبل‭ +‬ليتس‭ ‬غِت‭ ‬إت‭ ‬أون‭+ ‬وبعدها،‭ ‬تستخدم‭ ‬تواتر‭ ‬الأنغام‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬تواتراً‭ ‬مشابهاً‭”.‬

وكانت‭ ‬أغنية‭ “‬ثينكينغ‭ ‬أوت‭ ‬لاود‭” ‬ظهرت‭ ‬عند‭ ‬صدورها‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬أفضل‭ ‬مئة‭ ‬أغنية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفاز‭ ‬شيران‭ ‬عنها‭ ‬بجائزة‭ ‬غرامي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‭”‬أغنية‭ ‬العام‭” ‬عام‭ ‬2016‭. ‬وسبق‭ ‬للدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬أن‭ ‬رُدَّت‭ ‬سنة‭ ‬2017‭ ‬لأسباب‭ ‬إجرائية‭. ‬وتمثل‭ ‬شركة‭ “‬سوني‭” ‬أحد‭ ‬الاطراف‭ ‬فيها‭. ‬وكما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حضر‭ ‬إد‭ ‬شيران‭ ‬شخصياً‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أغنيته‭ “‬شايب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭” ‬في‭ ‬المحاكمة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬اللندنية‭ ‬أن‭ ‬شيران‭ ‬لم‭ ‬يلجأ‭ “‬لا‭ ‬عمداً‭ ‬ولا‭ ‬سهواً‭” ‬إلى‭ ‬نسخ‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬لحن‭ ‬سامي‭ ‬شكري‭ ‬وروس‭ ‬أودونوهيو‭ “‬أوه‭ ‬واي‭” (‬2015‭) ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ “‬شيْب‭ ‬أوف‭ ‬يو‭”.‬

وخلص‭ ‬القاضي‭ ‬أنتوني‭ ‬زاكارولي‭ ‬آنذاك‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ “‬مواضع‭ ‬تشابه‭ ‬بديهية‭” ‬بين‭ ‬الأغنيتين،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الشبه‭ ‬البسيط‭ ‬موجود‭ ‬أيضا‭ “‬في‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬أغنيات‭ ‬البوب‭ ‬والروك‭ ‬والفولك‭ ‬والبلوز‭”.‬

ويعتبر‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬إفريقي‭ ‬مارفن‭ ‬غاي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬فناني‭ ‬موسيقى‭ ‬السول‭ ‬والبوب‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭. ‬وهو‭ ‬ولد‭ ‬عام‭ ‬1939‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬وقتله‭ ‬والده‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬بعد‭ ‬مشادة‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين‭.‬