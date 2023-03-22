دعوى على ممثلة أمريكية في قضية حادث تزلج

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مثلت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬غوينيث‭ ‬بالترو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭ ‬بغرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬رفعها‭ ‬عليها‭ ‬رجل‭ ‬يتهمها‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬تزلج‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬محامي‭ ‬المدّعي‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬جلسة‭ ‬المحاكمة‭ ‬أن‭ ‬موكله‭ ‬أخصائي‭ ‬البصريات‭ ‬المتقاعد‭ ‬تيري‭ ‬ساندرسون‭ ‬عانى‭ ‬ضرراً‭ ‬تُقدر‭ ‬قيمته‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭.‬‮ ‬

وأمام‭ ‬المحكمة‭ ‬أيضاً‭ ‬دعوى‭ ‬مرفوعة‭ ‬من‭ ‬الممثلة‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عام‭ ‬1999‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬شكسبير‭ ‬إن‭ ‬لاف‭”.‬

وقال‭ ‬وكيلها‭ ‬المحامي‭ ‬ستيفن‭ ‬أوينز‭ ‬لمحكمة‭ ‬بارك‭ ‬سيتي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬تيري‭ ‬ساندرسون‭ “‬مهووس‭” ‬بالدعوى‭ ‬وأن‭ ‬القضية‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ “‬مزاعم‭ ‬كاذبة‭”.‬

ووقع‭ ‬التصادم‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬دير‭ ‬فالي‭ ‬الراقية‭ ‬للتزلج‭ ‬في‭ ‬روكي‭ ‬ماونتن‭ ‬فوق‭ ‬مدينة‭ ‬بارك‭ ‬سيتي‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬يقام‭ ‬فيها‭ ‬مهرجان‭ ‬صندانس‭ ‬السينمائي‭.‬

وأفاد‭ ‬المدّعي‭ ‬أن‭ ‬غوينيث‭ ‬بالترو‭ ‬صدمته‭ ‬أثناء‭ ‬تزلجها‭ ‬بطريقة‭ “‬خطيرة‭”‬،‭ ‬مما‭ ‬سبّب‭ ‬له‭ “‬كسوراً‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬ضلوعه‭ ‬وتلفاً‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭”‬،‭ ‬ولاذت‭ ‬بالفرار‭ ‬تاركة‭ ‬إياه‭ ‬فاقداً‭ ‬الوعي‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الممثلة‭ ‬قدّمت‭ ‬رواية‭ ‬مناقضة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬تيري‭ ‬ساندرسون‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬صدمها‭ ‬في‭ ‬ظهرها‭. ‬وأكّد‭ ‬وكيلها‭ ‬أنها‭ “‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتزلج‭ ‬بسرعة‭” ‬وأنها‭ ‬خافت‭ ‬عندما‭ ‬ظهر‭ ‬ساندرسون‭ ‬خلفها‭.‬

واضاف‭ “‬لقد‭ ‬جعلها‭ ‬ذلك‭ ‬تضطرب‭ ‬وسبّب‭ ‬لها‭ ‬أذى‭ ‬جسدياً‭”‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬دعوى‭ ‬ساندرسون‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ “‬تفاهات‭”.‬‮ ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تدلي‭ ‬بالترو‭ ‬بإفادتها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة،‭ ‬وكذلك‭ ‬زوجها‭ ‬براد‭ ‬فالتشوك‭ ‬وابناها‭ ‬آبل‭ ‬وموزس،‭ ‬بحسب‭ ‬أوينز‭.‬