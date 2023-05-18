دعوى على مقاطعة في فلوريدا الأميركية بشأن الرقابة على كتب المدارس

ميامي (أ ف ب) – رفعت جمعية “بِن أميركا” (Pen America) للكُتّاب ودار النشر العملاقة “بنغوين راندوم هاوس” (Penguin Random House) دعوى قضائية الأربعاء على سلطات إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا الأميركية بتهمة “فرض رقابة” في مدارسها على الكتب المتعلقة بالعنصرية والهوية الجندرية.

وتتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة فدرالية مسؤولي مدرسة مقاطعة إسكامبيا “بإزالة بعض الكتب من مكتبات المدارس العامة أو تقييد الاطلاع على هذه الكتب … بسبب الاختلاف مع الأفكار الواردة فيها”.

وأشار المدّعون إلى أن هذه القرارات “استهدفت على نحو غير متوازن الكتب التي تتناول الأشخاص الملونين أو المثليين”، معتبرين أن هذه السياسة تشكّل انتهاكاً لحرية التعبير ولمبدأ عدم التمييز.

وشدد المدير العام لدار “بنغوين راندوم هاوس” نيهار مالافيا في بيان على أن “للكتب القدرة على تحسين الحياة ويستحق الطلاب أن يحظوا بفرص متساوية للاطلاع على وجهات نظر مختلفة”، معتبراً أن “الرقابة … تهديد للديموقراطية والحقوق الدستورية” للمواطنين.

وأضاف رئيس دار النشر البارزة التي تُصدر عدداً من الأعمال المستهدفة من سلطات إسكامبيا “ندافع عن مؤلفينا وكتبنا ومعلمينا وأمناء مكتباتنا والأهل الذين يدافعون عن حرية التعبير”.

وكانت المكتبات الأميركية وخصوصاً تلك المدرسية في السنوات الأخيرة مسرحاً لـ”الحرب الثقافية” التي شنها المحافظون الأميركيون ضد ما يسمونه ثقافة الـ”ووك” ( أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز).