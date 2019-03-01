دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تطالب‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بمذابح‭ ‬الأرمن

القاهرة‭ ‬‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تصاعدت‭ ‬حدة‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر‭ ‬عقب‭ ‬الانتقادات‭ ‬الحادة‭ ‬التى‭ ‬وجهها‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬للنظام‭ ‬المصري‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬اعدام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬مسؤول‭ ‬امني،‭ ‬وفى‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الانتقادات‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تدرس‭ ‬الاعتراف‭ ‬الرسمى‭ ‬بالمذابح‭ ‬التركية‭ ‬ضد‭ ‬الارمن‭ ‬والتى‭ ‬وقعت‭ ‬ابان‭ ‬الخلافه‭ ‬العثمانية‭ ‬منذ‭ ‬104‭ ‬عام‭ ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬عضو‭ ‬اللجنه‭ ‬التشريعية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬انه‭ ‬بصدد‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬للاعتراف‭ ‬رسميا‭ ‬بجريمة‭ ‬الابادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التى‭ ‬وقعت‭ ‬ضد‭ ‬الارمن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الامبراطورية‭ ‬العثمانيه‭ ‬ومناشدة‭ ‬الامم‭ ‬المتحده‭ ‬والجهات‭ ‬الدولية‭ ‬الاخرى‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الكفيلة‭ ‬باعتراف‭ ‬طارق‭ ‬محمود‭ ‬المحامى‭ ‬بالنقض‭ ‬والدستورية‭ ‬العليا‭ ‬انه‭ ‬تقدم‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الادارى‭ ‬لمطالبة‭ ‬الحكومه‭ ‬المصريه‭ ‬بالاعتراف‭ ‬بالمذابح‭ ‬التى‭ ‬ارتكبتها‭ ‬تركيا‭ ‬ضد‭ ‬الارمن‭ ‬عام‭ ‬1915‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الارمينيه‭ ‬المتواجدة‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اوكلته‭ ‬برفع‭ ‬تلك‭ ‬الدعوى‭ ‬والتوجه‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬قضائى‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬لمقاضاة‭ ‬الحكومة‭ ‬التركيه‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬التاريخية‭ ‬والانسانية‭ ‬للارمن‭ ‬المصريين‭ ‬وعن‭ ‬الوثائق‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬يستند‭ ‬عليها‭ ‬الارمن‭ ‬فى‭ ‬اقامة‭ ‬تلك‭ ‬الدعوى‭ ‬قال‭ ‬د/‭ ‬ارمن‭ ‬مظلوميان‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنيه‭ ‬للارمن‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬–الزمان‭ ‬–‭ ‬ان‭ ‬السفير‭ ‬الامريكى‭ ‬فى‭ ‬اسطنبول‭ ‬عمل‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1913‭ ‬–‭ ‬1917‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬(الجرائم)التركية‭ ‬بصفة‭ ‬يومية‭ ‬وارسالها‭ ‬الى‭ ‬الخارجيه‭ ‬الامريكية،‭ ‬واصدر‭ ‬وثيقة‭ ‬مهمة‭ ‬فى‭ ‬كتاب‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬قتل‭ ‬امة،‭ ‬وهذا‭ ‬الكتاب‭ ‬تمّت‭ ‬ترجمته‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬عام‭ ‬1923‭ ‬وهناك‭ ‬ايضا‭ ‬صور‭ ‬مهمة‭ ‬لطبيب‭ ‬المانى‭ ‬يدعى‭ ‬ارمين‭ ‬فنجر‭ ‬وهو‭ ‬طبيب‭ ‬فى‭ ‬الجيش‭ ‬الالمانى‭ ‬فى‭ ‬الدوله‭ ‬العثمانية‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تصوير‭ ‬وتوثيق‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬والاحداث‭ ‬بالصور‭.‬

فضلا‭ ‬عن‭ ‬كتاب‭ ‬فى‭ ‬الخارجية‭ ‬الانجليزية‭ ‬اسمه‭ ‬بلو‭ ‬بوك‭ ‬اي‭ ‬الكتاب‭ ‬الازرق‭ ‬يضم‭ ‬ايضا‭ ‬وثائق‭ ‬مهمة‭ ‬بجانب‭ ‬الوثائق‭ ‬التى‭ ‬كتبها‭ ‬المؤرخين‭ ‬الاتراك‭ ‬والنخبه‭ ‬التركيه‭ ‬نفسها‭ ‬،فيما‭ ‬كشف‭ ‬رزق‭ ‬الله‭ ‬الياس‭ ‬كوسا‭ ‬مطران‭ ‬الارمن‭ ‬الكاثوليك‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬القصر‭ ‬الجمهورى‭ ‬الذى‭ ‬يسكن‭ ‬فيه‭ ‬اردوغان‭ ‬حالي‭ ‬هو‭ ‬فى‭ ‬الاساس‭ ‬فيلا‭ ‬لعائلة‭ ‬ارمينية‭ ‬ضمن‭ ‬املاك‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬تركيا‭ ‬فى‭ ‬اراضى‭ ‬ارمينيا‭ ‬الصفر‭ ‬وعملت‭ ‬السلطات‭ ‬التركيه‭ ‬على‭ ‬محو‭ ‬الاسماء‭ ‬الارمينيه‭ ‬منها‭ ‬واضح‭ ‬ان‭ ‬الارمن‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬اجبار‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالمذابح‭ ‬التى‭ ‬ارتكبتها‭ ‬ضد‭ ‬الارمن‭ ‬لتحقيق‭ ‬العداله‭ ‬واعادة‭ ‬اراضينا‭ ‬وكنائسنا‭ ‬ومدارسنا‭ ‬الينا‭.‬