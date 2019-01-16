دعوة لمنع التدخين داخل المركبات – فائز جواد

قبل ايام عرضت احدى القنوات تفريرا مفاده حظر التدخين داخل المركبات كافة فشاهدنا ان الفلبين اصدرت قرارا بحظر التدخين لسائق المركبة ومستقليها اضافة الى حظر تناول الماكولات بكافة انواعها لسائقي المركبات وخاصة مركبات الاجرة ، وهذا القرار حد من المخالفات المرورية وخفض من الحوادث المرورية التي سجلت ارقاما قياسية بسبب تدخين سائقي المركبات اضافة الى تناول البعض منهم انواع المشروبات الحارة كالقهوة والشاي وتناول السندويشات السريعة ، فقامت الحكومة بتثبيت كاميرات تعمل على الاشعة فوق البنفسجية بشوارع الفللبين وتقاطعات الطرق وبدات ترصد الحالات المخالفة لسائقي المركبات ومستقليها من المواطنين وفرضت على المخالفين غرامات فورية كبيرة وحجز صاحب المركبة وايداعه السجن وسحب رخصة القيادة ويضيف التقرير (ان المواطنين تفاعلوا بشكل ايجابي مع القرار فحد من المخالفات والحوادث بل جعل من انسيابية آمنة في الشوارع وبالتالي انخفضت المخالفات الى اكثر من النصف خلال مدة قصيرة جدا بسبب تفاعل المواطنين واصحاب المركبات مع القرار)، ولو صدر مثل هذا القرار في العراق يقينا انه سيضرب عرض الحائط بسبب عدم التزام سائقي المركبات بتفاصيل القرار بل ويضاعفون المخالفة باستخدام الموبايل اثناء قيادة المركبات ماتتسبب هذه الحالة بمخالفات وحوداث خطيرة تصل للموت ، نعم ان حالات التدخين من قبل السائق والركاب تتسبب بحوادث مفاجأة اضافة الى التلوث العام والاضرار بالصحة وتناول المشروبات الحارة كالقهوة والشاي والسندويشات هي الاخرى تتسبب بارباك السائق وخروجه من جادة الطريق وتقوده الى الحوادث المميته وقبل ان نحمل دوائر المرور والشرطة المحلية وامانة بغداد والتحجج بعدم صلاحية الطرق والجسور علينا ان نلتزم بشروط الامان والمتانة وان نلتزم اخلاقيا عند قيادتنا المركبة ونترك الموبايل والتدخين وشرب القهوة واكل السندويشات لغاية وصولنا بشكل آمن بل ويقوم سائق مركبة الاجرة بمنع الركاب من التدخين لانه يضر بالصحة ويترك مخلفات السكائر والماكل في المركبة – هي دعوة لنلتزم بها من اجل سلامتنا ونظافتنا .