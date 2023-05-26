دعوة للتحقيق بالإعتداء على سفارة العراق في بيرن

بغداد – فائز جواد

دانت وزارة الخارجية ، ما وصفته بالاعتداء غير المسبوق الذي تعرض له مبنى سفارة العراق في العاصمة السويسرية بيرن من قبل مجهولينَ. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تُعرِبُ عن إدانتها واستنكارها للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة العراق في بيرن من قبل مجهولينَ تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصليّة)، مجددا (إدانة هذا الفــــــــــعل ولكافة أشكال العنف والتخــــــــريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، ولاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، وندعو الجانب السويسريّ لاتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل.

وشدد البيان على (ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، ولاسيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية)، معربا (شكره للسلطات السويسريّة لتدخلها الفوري وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقيّة ومحيطها).