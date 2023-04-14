دعوة لطرق جديدة في التدريس – جمعه الروضان

بعد المقطع الفيديوي الذي تتداول في شبكات التواصل الاجتماعي.. عن طالبة في ريعان الشباب تحمل هاتف داخل المدرسة ومديرة المدرسة تحاول اخذ هاتف الطالبة لكن جوبهت برد غير مقبول من الطالبة وشاهدنا حالة الطالبة الهستيرية تجاه مديرتها… نود ان نشير بعض النقاط علها تفيد بناتنا واهلينا عسى ان تكون ضارة نافعة لمستقبل ابنائنا…

بداية قد يطول الحديث عن مثل هكذا مشاكل لاكن من الان يجب ان يكون في كل مدرسة او جامعة استاذ متخصص في علم النفس لدارسة خصوصية الطلبة ومحاولة حل مشاكلهم ..

بطرق جيدة دون الوقوع في مشاكل تربوية وعشائرية مستقبلا..

وهذا الاستاذ قادر ومتمرس في علم النفس ليستطيع الدخول لقلوب طلبته وحل مشاكلهم والاختلاط معهم مباشرة دون وسيط..

للحد من تلك الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وأبنائنا جميعنا شاهد وتقبلنا جميع الردود والتعليقات لنستنتج نبذة عن ما سنكتبه تجاه تلك الظاهرة…

طبعأ بداية يجب مراعاة الحقوق والنشر وهذه الحقوق مكفوله من الجميع دون المساس بالشخصية…

وبنفس الوقت النشر كان صدمة كبيرة لاولياء الامور وللمجتمع العراقي والعود لمتــــــــابعة الابناء وحثـــهم على عدم اخذ الهواتف النقالة الى المدارس..

رد فعل

ان ماشهدناه من رد فعل كبير يثير الجدل من تلك الطالبة التي لاتتجاوز السادسة عشر من عمرها ردود هستيرية كبيرة تحاول اخفاء نبضات قلبها وخوفها بالصراخ تجاه استاذتها او مديرتها..

لكن تصرف المديرة كان مهذب وراقي جدآ تجاه تلك الطالبة ليس خوفا بل شاهدة ردود افعال صاخبة من تلك،الطالبة وحاولت ان تخفف من حالة الضغط ونفسية الطالبة .. الحقيقة لانعلم الاجراء الذي اتخذ من قبل ادارة المدرسة لكن ان كان فعل فيجب ان يكون الاجراء كألاتي:

1- هو فصل الطالبة من المدرسة بسبب السلوك الغير لائق..

2- ارسال او الاتصال بذوي الطالبة وشرح التعليمات الواردة بخصوص منع دخول الجولات داخل المدرسة وما يسببه من مشاكل..

3- .يجب على وزير التربيه باصدار قوانين جديدة صارمة تحد من دخول الهواتف وغيرها من الاشياء التي تضر بسمعة مدارسنا وبناتنا…

4- على جميع ذوي الابناء متابعة ابنائهم وحثهم على عدم اخذ الهواتف النقاله داخل الحرم المدرسي…

5- .ادخال منهاج دراسي جدبد يدرس ويعلم على خصوصية الطالب او الطالبة هذا الدرس يجب ان يكون اجتماعي يحمل طابع الحرص وكيفية التخلص من التعب النفسي للطالب او الطالبة من مختصين ذوي اختصاصات تحل مشاكل الطلاب…

ان ماشهدناه يثير جدل واسع على الاهمال التربوي والمنزلي تجاه فلذات اكبادنا فيجب على الجميع تحمل مسؤولية مايحدث سواء كان مثل هذه الافعال او غيرها فالجميع يتحمل المسؤولية لانها تقع على عاتق الجميع… خصوصأ ومدارسنا تعاني من نقص كبير في جميع مستلزماتها ويجب ان يكون المدرس او الاستاذ ذوي كفأءة عالية ويحمل الطابع الابوي تجاه تلامتذته ..

بعدها يحمل الطابع التدريسي لذلك علينا متابعة الابناء قبل الوقوع في اخطاء لاسامح الله قد تدمر مستقبل طالبه او طالب بعدها نندم كثيرأ لكن لايفيد بعدها الندم…

لاننا اصبحنا جزء من مشكله كانت امامنا وبشكل واخر تنصلنا عنها ولاسباب كثيرة لكن الجميع يتحمل سوء العاقبة وعلينا مسؤولية كبيرة يجب الوفاء وتقديسها وحث ابنائنا على السير بالطرق الجيدةولانرمي الكره واللوم تجاه التدريسيين لانهم مقيدون بأوامر تصدر من الجهات العليا وهذه الاوامر تعتبر نافذة ..

الجميع ملزم بها..