

تأهيل حقل حمرين وإتفاق مع واشنطن على زيادة التعاون النفطي‮ ‬

دعوة قطر والإمارات للإستثمار في‮ ‬الطاقة والبتروكيمياويات

بغداد‮ – ‬ قصي‮ ‬منذر

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني‮ ‬،‮ ‬تأكيد انفتاح العراق اقتصادياً‮ ‬على محيطه الإقليمي‮ ‬والدولي‮. ‬وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬السوداني،‮ ‬استقبل وفداً‮ ‬من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر‮ ‬،‮ ‬برئاسة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني‮ ‬،واكد انفتاح العراق اقتصادياً‮ ‬على محيطه الإقليمي‮ ‬والدولي،‮ ‬والعمل الجاد لتأسيس شراكات بنّاءة في‮ ‬مجال الاستثمار،‮ ‬وذلك في‮ ‬ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي‮ ‬أطلقتها الحكومة،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال الطاقة المتجددة،‮ ‬والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبتروكيمياويات‮). ‬من جانبه،‮ ‬عبر آل ثاني‮ ‬عن‮ (‬امتنانه للقاء رئيس الوزراء،‮ ‬وحرص الحكومة على التعاون مع الشركات القطرية الكبرى‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬الاستعداد للعمل وإيجاد شراكات ستراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في‮ ‬العراق الذي‮ ‬أصبح بيئة رحبة للاستثمار‮). ‬كما التقى السوداني‮ ‬،وفد رجال الاعمال الاماراتي‮ ‬برئاسة رئيس اتحاد‮ ‬غرف التجارة والصناعة عبد الله محمد المزروعي‮. ‬واكد السوداني‮ ‬ان‮ (‬زيارة الوفد الى بغداد تعكس العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين،‮ ‬والرغبة في‮ ‬فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي‮ ‬المشترك‮)‬،‮ ‬ولفت الى ان‮ (‬العراق تتوافّر فيه فرصٌ‮ ‬استثمارية طموحة،‮ ‬وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية،‮ ‬من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬الاستثمارات الكبيرة المتحقّقة بالعراق في‮ ‬مجالي‮ ‬الطاقة والبتروكيمياويات‮)‬،‮ ‬مبينا ان‮ (‬لدى الحكومة برنامجاً‮ ‬تنفيذياً‮ ‬واضحاً،‮ ‬وهي‮ ‬جادّة في‮ ‬مواجهة البيروقراطية وتقديم كلّ‮ ‬التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة‮)‬،‮ ‬من جانبه‮ ‬،‮ ‬عبّر الوفد الإماراتي‮ ‬عن‮ (‬خالص شكره لحسن الاستقبال،‮ ‬وأكّد تطلعه الكبير للاستثمار في‮ ‬العراق،‮ ‬والتنسيق العالي‮ ‬مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص‮ ‬،‮ ‬من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة،‮ ‬تصبّ‮ ‬في‮ ‬خدمة البلدين الشقيقين،‮ ‬ومصالح شعبيهما‮). ‬الى ذلك‮ ‬،‮ ‬بحث وزير النفط حيّان عبد الغني‮ ‬،مع نائب رئيس‮ ‬غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس،‮ ‬آفاق التعاون الثنائي‮ ‬في‮ ‬مجال النفط والطاقة.وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬عبد الغني‮ ‬استقبل نائب رئيس‮ ‬غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط‮ ‬،‮ ‬وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي‮ ‬مع الشركات الأمريكية في‮ ‬مجال النفط والطاقة‮). ‬ورجحت الوزارة‮ ‬،‮ ‬إبرام الاتفاقية الرابعة ضمن عقودها مع مجموعة توتال إنرجي‮ ‬الفرنسية خلال الأيام المقبلة‮. ‬واشار عبد الغني‮ ‬الى ان‮ (‬الاتفاقية المرجح إبرامها مع توتال،‮ ‬تندرج ضمن الاتفاقية التي‮ ‬أعلن العراق وفرنسا عن توقيعها بباريس في‮ ‬شهر كانون الثاني‮ ‬الماضي‮ ‬،‮ ‬الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين‮). ‬وفي‮ ‬صلاح الدين‮ ‬،باشرت مديرية هيئة الحقول النفطية،‮ ‬بتأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي‮. ‬وقال مدير الهيئة عامر خليل احمد في‮ ‬تصريح امس انه‮ (‬بإشراف وتوجيه مباشر من قبل الوزير‮ ‬،‮ ‬ووكيلي‮ ‬الوزير لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال،‮ ‬سيتم المباشرة بأعمال تأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي‮ ‬والذي‮ ‬توقف بسبب سيطرة عصابات داعش على الحقل وقيامهم بتدمير آبار النفط ومعدات وانابيب‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬مشروع حقل حمرين سيتم تنفيذه بالتعاون بين شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية‮)‬،‮ ‬ورجح‮ (‬زيادة الانتاج الى‮ ‬50 الف برميل‮ ‬يوميا من النفط الخام و45 مقمق من الغاز المصاحب‮). ‬