تأهيل حقل حمرين وإتفاق مع واشنطن على زيادة التعاون النفطي
دعوة قطر والإمارات للإستثمار في الطاقة والبتروكيمياويات
بغداد – قصي منذر
جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، تأكيد انفتاح العراق اقتصادياً على محيطه الإقليمي والدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني، استقبل وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر ، برئاسة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني ،واكد انفتاح العراق اقتصادياً على محيطه الإقليمي والدولي، والعمل الجاد لتأسيس شراكات بنّاءة في مجال الاستثمار، وذلك في ظل الفرص الاقتصادية المتاحة التي أطلقتها الحكومة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب والبتروكيمياويات). من جانبه، عبر آل ثاني عن (امتنانه للقاء رئيس الوزراء، وحرص الحكومة على التعاون مع الشركات القطرية الكبرى)، واشار الى (الاستعداد للعمل وإيجاد شراكات ستراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص في العراق الذي أصبح بيئة رحبة للاستثمار). كما التقى السوداني ،وفد رجال الاعمال الاماراتي برئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة عبد الله محمد المزروعي. واكد السوداني ان (زيارة الوفد الى بغداد تعكس العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين، والرغبة في فتح المزيد من آفاق التعاون الاقتصادي المشترك)، ولفت الى ان (العراق تتوافّر فيه فرصٌ استثمارية طموحة، وهو مهيّأ لقفزة اقتصادية نوعية، من شأنها النهوض بالتنمية المستدامة وتحقيق كامل أهدافها)، وتابع ان (الاستثمارات الكبيرة المتحقّقة بالعراق في مجالي الطاقة والبتروكيمياويات)، مبينا ان (لدى الحكومة برنامجاً تنفيذياً واضحاً، وهي جادّة في مواجهة البيروقراطية وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة من أجل خلق بيئة استثمارية ناجحة)، من جانبه ، عبّر الوفد الإماراتي عن (خالص شكره لحسن الاستقبال، وأكّد تطلعه الكبير للاستثمار في العراق، والتنسيق العالي مع المؤسّسات الحكومية والقطاع الخاص ، من أجل بناء شراكات استثمارية هادفة، تصبّ في خدمة البلدين الشقيقين، ومصالح شعبيهما). الى ذلك ، بحث وزير النفط حيّان عبد الغني ،مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، آفاق التعاون الثنائي في مجال النفط والطاقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (عبد الغني استقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي مع الشركات الأمريكية في مجال النفط والطاقة). ورجحت الوزارة ، إبرام الاتفاقية الرابعة ضمن عقودها مع مجموعة توتال إنرجي الفرنسية خلال الأيام المقبلة. واشار عبد الغني الى ان (الاتفاقية المرجح إبرامها مع توتال، تندرج ضمن الاتفاقية التي أعلن العراق وفرنسا عن توقيعها بباريس في شهر كانون الثاني الماضي ، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين). وفي صلاح الدين ،باشرت مديرية هيئة الحقول النفطية، بتأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي. وقال مدير الهيئة عامر خليل احمد في تصريح امس انه (بإشراف وتوجيه مباشر من قبل الوزير ، ووكيلي الوزير لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة نفط الشمال، سيتم المباشرة بأعمال تأهيل وتطوير حقل حمرين النفطي والذي توقف بسبب سيطرة عصابات داعش على الحقل وقيامهم بتدمير آبار النفط ومعدات وانابيب)، وتابع ان (مشروع حقل حمرين سيتم تنفيذه بالتعاون بين شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية)، ورجح (زيادة الانتاج الى 50 الف برميل يوميا من النفط الخام و45 مقمق من الغاز المصاحب).