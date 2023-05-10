دعوة النساء للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أوصت‭ ‬هيئة‭ ‬استشارية‭ ‬أميركية‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬النساء‭ ‬بالبدء‭ ‬بتصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬وليس‭ ‬الخمسين‭ ‬وفق‭ ‬التوصيات‭ ‬السابقة،‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬يقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينقذ‭ ‬آلاف‭ ‬الأرواح‭.‬

ودعت‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬الأميركية‭ ‬المعنية‭ ‬بالخدمات‭ ‬الوقائية،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬اتباع‭ ‬توصياتها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬النساء‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬الأربعين،‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬هذا‭ ‬الفحص‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬كل‭ ‬عامين‭.‬‮ ‬

وبحسب‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة،‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬خفض‭ ‬العمر‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬إنقاذ‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭%‬‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إنقاذها‭ ‬مع‭ ‬اعتماد‭ ‬الخمسين‭ ‬كسنّ‭ ‬دنيا‭ ‬لهذه‭ ‬الصور‭ ‬الشعاعية‭.‬

ويُعد‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬ثاني‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬فتكاً‭ ‬بالنساء‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ “‬النساء‭ ‬السود‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭%‬‭ ‬للوفاة‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنساء‭ ‬البيض،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتأثرن‭ ‬بسرطانات‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭”. ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬كان‭ ‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و50‭ ‬عاماً‭ ‬أن‭ ‬يقررن‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬عليهنّ‭ ‬إجراء‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬خلفيتهن‭ ‬الطبية‭ ‬وتفضيلاتهن‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يُعتمد‭ ‬سن‭ ‬الخمسين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى،‭ ‬مثل‭ ‬فرنسا‭.‬

وتنطبق‭ ‬التوصيات‭ ‬الأميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬المعرضات‭ ‬لخطر‭ ‬متوسط‭ ‬للإصابة‭ ‬بالمرض،‭ ‬بمن‭ ‬فيهنّ‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬لديهن‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬أو‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬لديهنّ‭ ‬كثافة‭ ‬عالية‭ ‬للأغشية‭ ‬الدهنية‭ ‬في‭ ‬الثدي‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬جون‭ ‬وونغ‭ ‬في‭ ‬البيان‭ “‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬ذوات‭ ‬الأثداء‭ ‬الكثيفة‭ ‬معرضات‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وللأسف‭ ‬لا‭ ‬يعطي‭ ‬تصوير‭ ‬الثدي‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬نتائج‭ ‬فعالة‭ ‬لديهنّ‭”.‬‮ ‬

وأضاف‭ “‬ما‭ ‬لا‭ ‬نعرفه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ … ‬هو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬إجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفحوص‭ ‬للنساء‭ ‬ذوات‭ ‬الأثداء‭ ‬الكثيفة‭ ‬سيشكل‭ ‬عنصراً‭ ‬مساعداً،‭ ‬وكيف‭ ‬سيحصل‭ ‬ذلك‭”.‬

هذه‭ ‬التوصيات‭ ‬الجديدة‭ ‬ليست‭ ‬نهائية‭ ‬بعد،‭ ‬لأنها‭ ‬تخضع‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬لفترة‭ ‬من‭ ‬النقاش‭ ‬العام‭.‬