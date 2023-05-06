تكريم دورية نجدة بعد إلقاء القبض على مختل يطلق النار عشوائياً

دعوة العشائر إلى توقيع وثيقة شرف لضبط السلاح ونبذ الظواهر الدخيلة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، العشائر الى توقيع وثيقة شرف لنبذ الظواهر الدخيلة على المجتمع وضبط السلاح.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (الوزارة نظمت ورشة عمل في قيادة الشرطة الاتحادية، بحضور عدد من الشيوخ والوجهاء، لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع ،ولاسيما انتشار الأسلحة غير المرخصة لدى البعض واستخدامها بشكل غير قانوني)،

واكد الشمري ان (العشائر الأصيلة أسهمت في وقت سابق في محاربة داعش التي باتت شبه معدومة بعد الانتصارات والبطولات والتضحيات التي بذلها رجال العراق للقضاء على الإرهاب)، مشددا على (الجميع تسليم الأسلحة غير المرخصة الى الدولة لكون هذه الأسلحة باتت خطراً على السلم المجتمعي)، داعيا جميع الشيوخ والوجهاء الى (توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب ، وكذلك الابتعاد عن لغة السلاح خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ البعض الى إطلاق العيارات النارية، الأمرالذي أدى الى سقوط ضحايا من الأبرياء). وكرم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي ، طاقم دورية نجدة بعد القاء القبض على شخص اطلق عيارات نارية في منطقة حي الجامعة ببغداد.

وقال البيان ان (الخالدي كرم كل من المنتسبين ماهر رائد جاسم وحيدر محمود حمزة ، المنسوبين لقاطع نجدة حي الجامعة بعد القاهم القبض على شخص مختل قام باطلاق العيارات النارية مباشرة على المواطنين ضمن منطقة حي الجامعة)، واشار الى (تكريمهم مادياً ومعنوياً من قبل وكيل شؤون الشرطة ليكون حافزاً لهم ولاقرانهم لسرعة انتباههم واجراءهم باحتواء الموقف)، واضاف الخالدي (انكم تستحقون التكريم ونحن فخورون ولدينا رجال على استعداد ان تضحي بانفسها من اجل شعبها وبلدها وحفظ امن المواطنين). وألقت قوة أمنية، القبض على 3 دواعش في محافظتي نينوى والأنبار.

واشار بيان تلقته (الزمان) امس انه (وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة الخامسة والسادسة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ،تم نصب كمائن محكمة في منطقة المطار وقرية الضبعة وشارع عشرين، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 دواعش مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في الرطبة و الموصل)، واضاف ان (المطلوبين كانوا يعملون بصفة ناقل للمواد الغذائية والصحية والتجهيزات العسكرية لداعش ، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً).واطاحت مفارز جهاز المخابرات الوطني ، بداعشي خارج الحدود بعد تعقبه في أكثر من دولة. وقال بيان امس انه (وفقاً لمعلومات دقيقة وبعملية استخبارية نوعية خارج الحدود ،تمكن ابطال الجهاز من إلقاء القبض على الداعشي المكنّى أبو طلحة، أحد عناصر ديوان الجند والمنتمي لما يسمى كتيبة ابو ليث الانصاري بولاية نينوى، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب)، واشار الى ان (العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة عن الهدف وتعقّب في أكثر من دولة وتنسيق مع أحد الأجهزة الاستخبارية الشقيقة ،حيث تم اقتياده الى العراق وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة).