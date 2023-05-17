دعوات إلى تخليد شهداء المقابر الجماعية
النجف - سعدون الجابري
حث ملتقى بحر العلوم ،الحكومة على تخليد شهداء المقابر الجماعية بنصب تذكاري. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (تمر علينا ذكرى اليوم الوطني للمقابر الجماعية، ولا يزال عدد كبير من المقابر الجماعية لم تكتشف ومعها عدد كبير من ابناء شعبنا المغيبين)، وحث البيان (الحكومة على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد وتخليد شهداء المقابر الجماعية بنصب تذكاري لتثبيت هذه الجريمة في ذاكرة الأجيال القادمة). وكان امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ، قد استذكر جريمةً الإبادة الجماعية ،إبانَ الانتفاضة الشعبانية التي كانت فاتحة الرزايا لاكتشاف المئات من هذه الشواهد على التغييب القسري لمئات الآلاف من العراقيين. ودعا في تغريدة على توتير ،المسؤولين في الحكومة والأجهزة المختصة، إلى (إيلاء الاهتمام الواجب لرعاية ذوي الشهداء، ومنحهم حقوقهم كاملةً، وإلى الملاحقة القانونية لمَن بقي من الجناةِ والمتورطين بهذه المجازر الدموية).