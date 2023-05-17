

دعوات إلى تخليد شهداء المقابر الجماعية‮ ‬

النجف‮ -‬ سعدون الجابري

حث ملتقى بحر العلوم‮ ‬،الحكومة على تخليد شهداء المقابر الجماعية بنصب تذكاري‮. ‬وقال في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس‮ (‬تمر علينا ذكرى اليوم الوطني‮ ‬للمقابر الجماعية،‮ ‬ولا‮ ‬يزال عدد كبير من المقابر الجماعية لم تكتشف ومعها عدد كبير من ابناء شعبنا المغيبين‮)‬،‮ ‬وحث البيان‮ (‬الحكومة على بذل المزيد من الجهود في‮ ‬هذا الصدد وتخليد شهداء المقابر الجماعية بنصب تذكاري‮ ‬لتثبيت هذه الجريمة في‮ ‬ذاكرة الأجيال القادمة‮). ‬وكان امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي‮ ‬،‮ ‬قد استذكر جريمةً‮ ‬الإبادة الجماعية‮ ‬،إبانَ‮ ‬الانتفاضة الشعبانية التي‮ ‬كانت فاتحة الرزايا لاكتشاف المئات من هذه الشواهد على التغييب القسري‮ ‬لمئات الآلاف من العراقيين‮. ‬ودعا في‮ ‬تغريدة على توتير‮ ‬،المسؤولين في‮ ‬الحكومة والأجهزة المختصة،‮ ‬إلى‮ (‬إيلاء الاهتمام الواجب لرعاية ذوي‮ ‬الشهداء،‮ ‬ومنحهم حقوقهم كاملةً،‮ ‬وإلى الملاحقة القانونية لمَن بقي‮ ‬من الجناةِ‮ ‬والمتورطين بهذه المجازر الدموية‮).‬