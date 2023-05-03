إغلاق صيدليات و مراكز تجميل غير مجازة في ميسان

دعوات إلى إجراء يؤمّن سلة الغذاء خشية تكرار حرائق مزارع الحنطة

المحافظات – مراسلو (الزمان)

تعالت الدعوات المطالبة باجراءات مشددة تمنع استهداف سلة العراق الغذائية وتحديدا محصول الحنطة بعد تعرض مزرعة في محافظة النجف الى حريق قيل انه مفتعل. وسارعت ملاكات الاطفاء في المحافظة ،لاخماد الحريق وانقاذ مساحات شاسعة للمحصول الذي بدا تسويقه قبل ايام. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق أخمدت حريق اندلع داخل حقل لمحصول حبوب الحنطة وأنقذت مساحات زراعية شاسعة في ناحية العباسيات بالنجف)، واضاف ان (فرق الاطفاء استنفرت وطوقت النيران داخل الحقل وأبعدت خطر انتشار الحريق ثم أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية وحافظة على المحصول الزراعي قبل أن تلتهمه النيران بالكامل).وطلق الدفاع المدني في وقت سابق ، حملة استباقية لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير. وقال بيان تلقته (الزمان) أنه (بإشراف مدير عام المديرية اللواء الحقوقي محسن كاظم علگ، أطلق الدفاع المدني حملة استباقية لتأمين موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الجاري في عموم المحافظات من خلال نشر الوعي الوقائي بين شرائح المزارعين وتوفير مستلزمات الإطفاء والسلامة وتجنب مسببات اندلاع حوادث الحريق)، مؤكدا انه (تم نشر جملة من الوصايا والارشادات عبر وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بتأمين الحقول الزراعية والتأكيد على صيانة الحاصودات ووسائل النقل للمحصول وصولا الى تهيئة المخازن والسايلوات لتأمين المحصول بالكامل)، واستطرد بالقول ان (الخطوة تأتي سعياً منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير من خلال تأمين الحقول الزراعية والحد من مسببات اندلاع الحريق بناء على الخبرات المتراكمة للمديرية، وسعيها الأمثل لنشر فرقها في الحقول الزراعية على مدار اليوم في عموم المحافظات). وطالب مزارعون ،باجراءات لحماية المحاصيل من الحرائق المفتلة التي تهدف الى استهداف سلة العراق الغذائية. وقالوا في احاديث امس ان (الحرائق التي تستهدف مزارع الحنطة والشعير تتجدد سنويا وبشكل نعتقد انه متعمد من قبل جهات لا تريد الخير للعراق ،وتحاول استهداف سلته الغذائية من اجل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين والتوجه الى المستورد)،

داعين الحكومة الى (توجيه القوات الامنية ينشر مفارزها الثابتة والجوالة لمنع تكرار الحرائق التي تستنزف جهد الفلاحين خلال موسم الحصاد وتضيع عليهم فرصة الاستفادة من محاصيلهم التي انفقوا عليها الملايين). واغلقت شرطة ميسان، مراكز تجميل وعيادات طبية وصيدليات غير رسمية في المحافظة. بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مديرية الجريمة المنظمة، نفذت حملة لإغلاق مراكز عيادات غير مجازة من وزارة الصحة، حسب توجيهات امنية من المحافظ علي دوّاي)، مبيناً ان (الاجهزة الأمنية في ميسان، مستمرة في ملاحقة اصحاب المراكز غير المرخصة، ومحاسبة اصحابها على مخالفتهم القانونية)، واشار الى (غلق عدد من الصيدليات، والعيادات التجميلية التي تخاطر بحياة المواطنين عبر الادوية والعمليات المختلفة التي ادّت بدورها الى وفاة البعض)، وقبضت قوات الامن الوطني ،على 12 مبتزاً في خمس محافظات. وذكر بيان امس ان (مفارز الجهاز قبضت على متهمين اغلبهم من محافظة نينوى، بعد استحصال الموافقات القضائية، تزامناً مع متابعة جهاز الامن الوطني للشكاوى الواردة اليه بشأن جرائم الابتزاز الالكتروني عبر الخط الساخن 131)