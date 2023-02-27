دعم مراكز التسويق بمادتي الرز والحنطة المستوردة

بغداد – ابتهال العربي

وصلت باخرة مُحملة بالرز التايلندي لدعم السلة الغذائية، بحسب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في الوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية، محملة بـمادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية، الى جانب اثبات صلاحيته للإستهلاك البشري، عبر فحصه في قسم السيطرة النوعية التابع الى الشركة، ثم تفريغه وتسويقه في المحافظات)، مضيفاً ان (الشركة انجزت فحوص الرز ومعجون الطماطم الذي وصل مؤخراً بضمن 81 شاحنة الى جانب 41 شاحنة من الرز)، ولفت الى (توزيع المواد الغذائية بين مواقع تجارة الحبوب في صلاح الدين و نينوى و كركوك وخان بني سعد والديوانية). وتستمرالتجارة، بإستلام الحنطة الواردة من ميناء ام قصر و تجهيز المطاحن بالحصص المقررة و مناقلة الحنطة المحلية وفق المحاور المحددة من قِبل قسم التسويق. وبحسب البيان فإن (الشركة العامة لتجارة الحبوب، التابعة الى الوزارة، تواصل توزيع المواد بين سايلوات الرصافة وخان ضاري وخان بني سعد، وفروع صلاح الدين ونينوى و كركوك والديوانية)، مشيراً الى ان (ملاكات سايلو الرصافة فرّغت 81 شاحنة محملة بالحنطة الاسترالية الواردة من ميناء ام قصر، الراسية في الرصيف البحري رقم 4 الى جانب تجهيز 41 شاحنة للمطاحن)، واضاف ان (إجمالي الشاحنات المُستلمة والمُجهزة بلغ 122 شاحنة، حسب مدير عام الشركة، حيدر نوري الكرعاوي).

مركز تسويق

مبيناً ان (ملاكات الشركة في كركوك واصلت مناقلة الحنطة المحلية الى سايلوات بغداد ومناقلة عدد من الشاحنات من مركز تسويق الحويجه بواقع سبع شاحنات الى سايلو الدورة، واربع شاحنات الى سايلو التاجي، فضلاً عن تصفير مخازن الحنطة بسايلو خان بني سعد، ومواصلة تجهيز الحنطة الى سايلو مخمور التابع للشركة في نينوى).