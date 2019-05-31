دعم‭ ‬عربي‭ ‬للسعودية‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬قمّتَي‭ ‬مكة

طهران‭ ‬ترفض‭ ‬قرارات‭ ‬القمة‭ ‬وتتهم‭ ‬الرياض‭ ‬بإثارة‭ ‬الفتنة‭ ‬وبغداد‭ ‬تعترض‭ ‬على‭ ‬البيان‭ ‬الختامي

طهران‭ – ‬مكة‭ – ‬الزمان‭ ‬

رفضت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬أمس‭.‬

ووصفت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الاتهامات‭ ‬بتنفيذها‭ ‬«أنشطة‭ ‬تخريبية»‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬البيان‭ ‬لا‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬رأي‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬واتّهمت‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬السعودية‭ ‬بـ»إثارة‭ ‬الخلافات»‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خدمة‭ ‬لمصالح‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬قمّتين‭ ‬خصّصتهما‭ ‬للتعبئة‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬عباس‭ ‬موسوي‭ ‬إن‭ ‬السعودية‭ ‬«تواصل‭ ‬السير‭ ‬بنهج‭ ‬خاطئ‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬إثارة‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الاسلامية‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يروم‭ ‬اليه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني»‭. ‬وأضاف‭ ‬«إننا‭ ‬نعتبر‭ ‬محاولات‭ ‬السعودية‭ ‬لتعبئة‭ ‬أصوات‭ ‬الدول‭ ‬الجارة‭ ‬والعربية‭ ‬بأنها‭ ‬تأتي‭ ‬استمرارا‭ ‬لمسيرة‭ ‬عقيمة‭ ‬تمضي‭ ‬فيه‭ ‬أميركا‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية»‭.‬

وقال‭ ‬موسوي‭ ‬إن‭ ‬«السعودية‭ ‬استغلت‭ ‬فرصة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬ومكة‭ ‬المكرمة‭ ‬كمكان‭ ‬مقدس‭ ‬لأغراض‭ ‬سياسية‭ ‬وأداة‭ ‬لتوجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬بعض‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬ضد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية»‭.‬

فيما‭ ‬حصلت‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬قمّتَين‭ ‬للبلدان‭ ‬الخليجيّة‭ ‬والعربيّة‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرّمة‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬غالبيّة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬لاستراتيجيّة‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬تتّبعها‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬دعت‭ ‬الرياض‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬«كافّة‭ ‬الوسائل»‭ ‬لردع‭ ‬طهران‭ ‬خصمها‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وندّد‭ ‬البيانان‭ ‬الختاميّان‭ ‬للقمّتَين‭ ‬بـ»سلوك»‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وحظِيا‭ ‬بدعم‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬باستثناء‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربيّة‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬«وجّهنا‭ ‬رسالةً‭ ‬حازمة‭ ‬تجاه‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانيّة”‭.‬وقال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بث‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬يعارض‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والذي‭ ‬ندد‭ ‬”بتدخل“‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬

وأضاف‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬تلاه‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬”في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬يعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬استنكاره‭ ‬لأي‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬استهداف‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬وأمن‭ ‬أشقائنا‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬أود‭ ‬التوضيح‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نشارك‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬وأن‭ ‬العراق‭ ‬يسجل‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬صياغته‭ ‬الحالية“‭.‬

وقال‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ببداية‭ ‬القمّة‭ ‬الخليجيّة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬القطرية‭ ‬إنّ‭ ‬«ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬(‭…‬)‭ ‬تهديد‭ ‬لحرّية‭ ‬الملاحة‭ ‬العالميّة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬يُعدّ‭ ‬تحدّياً‭ ‬سافراً»‭.‬

وأضاف‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬“الأعمال‭ ‬الإجراميّة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخّراً‭ ‬(‭…‬)‭ ‬تستدعي‭ ‬منّا‭ ‬جميعاً‭ ‬العملَ‭ ‬بشكل‭ ‬جاد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬ومكتسبات‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون»‭.‬

واعتبر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬أنّ‭ ‬«عدم‭ ‬اتّخاذ‭ ‬موقف‭ ‬رادع‭ ‬وحازم‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التخريبيّة‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬قادَه‭ ‬للتمادي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬والتصعيدِ‭ ‬بالشّكل‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬اليوم»‭. ‬فيما‭ ‬

وقد‭ ‬ندّد‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬القمّة‭ ‬العربيّة‭ ‬بـ»سلوك»‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬اعترض‭ ‬عليه‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬عبر‭ ‬رئيسه‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬إلى‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الجمهوريّة‭ ‬الإسلاميّة،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنّ‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأمني‭ ‬لإيران‭ ‬«مهمّ»‭ ‬للدول‭ ‬العربيّة‭ ‬أيضًا‭.‬

ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحكيم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬التصريحات‭ ‬الاخيرة‭ ‬للرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬نية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬«خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح»‭.‬

وقال‭ ‬الحيكم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬مكتوب‭ ‬عممه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬امس،‭ ‬إنّ‭ ‬«موقف‭ ‬العراق‭ ‬واضح،‭ ‬وصريح‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الحاليّة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكيّة‭ ‬والجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية،‭ ‬وهو‭ ‬التهدئة،‭ ‬ومنع‭ ‬نُشُوب‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬«هذا‭ ‬الموقف‭ ‬يتطابق‭ ‬مع‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكيّ‭ ‬ترامب‭ ‬حول‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وعدم‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬شن‭ ‬أيّ‭ ‬حرب»‭.‬

وتابع‭ ‬الحكيم‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬«العراق‭ ‬يعدّ‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬الأخيرة‭ ‬مُهمة،‭ ‬ودقيقة،‭ ‬وخطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬لتهدئة‭ ‬الوضع‭ ‬بالمنطقة»‭.‬

وانعقدت‭ ‬قمّة‭ ‬عربيّة‭ ‬طارئة‭ ‬بُعيد‭ ‬انتهاء‭ ‬القمّة‭ ‬الخليجيّة‭ ‬مباشرةً،‭ ‬علماً‭ ‬أنّ‭ ‬مكّة‭ ‬تستضيف‭ ‬قمّة‭ ‬ثالثة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬هي‭ ‬القمة‭ ‬الـ14‭ ‬لمنظّمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬57‭ ‬دولة‭ ‬بينها‭ ‬إيران‭.‬

وتتّهم‭ ‬السعوديّة‭ ‬إيران‭ ‬بالتدخّل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وبزعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬واليمن‭ ‬عبرَ‭ ‬دعم‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلّحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬وتسليحها‭.‬

وفي‭ ‬القمة‭ ‬العربيّة،‭ ‬طالب‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬باستخدام‭ ‬«كافّة‭ ‬الوسائل»‭ ‬لردع‭ ‬إيران‭.‬

وأوضح‭ ‬«نطالب‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بتحمّل‭ ‬مسؤوليّاته‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬تشكّله‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانيّة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬من‭ ‬تهديدٍ‭ ‬للأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليّين،‭ ‬واستخدام‭ ‬كافة‭ ‬الوسائل‭ ‬لردع‭ ‬هذا‭ ‬النظام،‭ ‬والحدّ‭ ‬من‭ ‬نزعته‭ ‬التوسّعية»‭.‬

وترأّس‭ ‬القمّة‭ ‬الخليجيّة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي،‭ ‬وحضرها‭ ‬نجله‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭.‬

وزيارة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬القطريّة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمسؤول‭ ‬قطري‭ ‬رفيع‭ ‬إلى‭ ‬السعوديّة‭ ‬منذ‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬الرياض‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭.‬

وصافح‭ ‬الملك‭ ‬السعودي‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مقرّ‭ ‬انعقاد‭ ‬القمّة‭. ‬والتقط‭ ‬الحاضرون‭ ‬صورةً‭ ‬جماعيّة‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصفا‭ ‬المطلّ‭ ‬على‭ ‬الحرم‭ ‬المكي‭.‬

وتشكّل‭ ‬القمم‭ ‬الثلاث‭ ‬مناسبةً‭ ‬للرياض‭ ‬لمحاولة‭ ‬إظهار‭ ‬أنّ‭ ‬الخليج‭ ‬والعالمين‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬كتلة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجارة‭ ‬الشيعية‭ ‬إيران،‭ ‬بعدما‭ ‬وجدت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬التوتّرات‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬طهران‭ ‬فرصة‭ ‬لتشديد‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬خصمها‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬قادة‭ ‬الخليج‭ ‬«لقد‭ ‬استطعنا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬تجاوزَ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحدّيات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وسنعمل‭ ‬معاً‭ ‬بحول‭ ‬الله‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحدّيات‭ ‬والتهديدات‭ ‬بعزمٍ‭ ‬وحزم»‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬للقمّة‭ ‬الخليجيّة‭ ‬إلى‭ ‬«قوّة‭ ‬وتماسك‭ ‬ومنعة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ووحدة‭ ‬الصفّ‭ ‬بين‭ ‬أعضائه،‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التهديدات»،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬«المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تضمّنتها‭ ‬اتّفاقية‭ ‬الدفاع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬أمن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وحدة‭ ‬لا‭ ‬تتجزّأً»‭.‬

كما‭ ‬تمّ‭ ‬الاتّفاق‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬«الشراكة»‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

ومنذ‭ ‬تشديد‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركيّة‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الإيراني‭ ‬بداية‭ ‬أيّار/مايو،‭ ‬تسارعت‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬تعرّضت‭ ‬ناقلات‭ ‬نفط‭ ‬لهجمات‭ ‬نادرة‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الإمارات،‭ ‬وتكثّفت‭ ‬هجمات‭ ‬متمرّدي‭ ‬اليمن‭ ‬المقرّبين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬السعوديّة،‭ ‬بينها‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬للنفط‭ ‬قرب‭ ‬الرياض‭ ‬بطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيّار‭.‬

وكانت‭ ‬السعوديّة‭ ‬طالبت‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬وزير‭ ‬خارجيّتها‭ ‬ابراهيم‭ ‬العساف‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬بـ»رفض‭ ‬تدخّل»‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجيّة‭ ‬منظمة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيّة‭ ‬الإيراني‭ ‬محمّد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭.‬

وصدرت‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬بعدما‭ ‬صرّح‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأميركي‭ ‬جون‭ ‬بولتون‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لأبوظبي‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬من‭ ‬«شبه‭ ‬المؤكّد»‭ ‬أنّ‭ ‬إيران‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬أربع‭ ‬سفن‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬الإمارات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬براين‭ ‬هوك،‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاصّ‭ ‬بإيران،‭ ‬إنّ‭ ‬نتيجة‭ ‬تحقيقات‭ ‬دول‭ ‬عدّة‭ ‬في‭ ‬عمليّات‭ ‬التخريب‭ ‬سيتمّ‭ ‬إعلانها‭ ‬قريبًا‭. ‬وأضاف‭ ‬هوك‭ ‬الخميس‭ ‬«نحن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬نتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني»‭.‬

وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عزّزت‭ ‬حضورها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬عبر‭ ‬إرسال‭ ‬حاملة‭ ‬طائرات‭ ‬وإعلانها‭ ‬زيادة‭ ‬عديد‭ ‬قوّاتها‭ ‬بـ1500‭ ‬جندي،‭ ‬وسط‭ ‬تهديد‭ ‬إيراني‭ ‬بإغلاق‭ ‬مضيق‭ ‬هرمز‭ ‬الذي‭ ‬تعبر‭ ‬منه‭ ‬يوميّاً‭ ‬35‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬العالميّة‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬بحراً،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقعت‭ ‬حرب‭.‬

وإيران‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬منظّمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬لكنّ‭ ‬شكوكاً‭ ‬تحيط‭ ‬بمشاركة‭ ‬رئيسها‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬القمّة،‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬انقطاع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬منذ‭ ‬2016‭. ‬ومنظّمة‭ ‬المؤتمر‭ ‬الإسلامي‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬حكومية‭ ‬دولية‭ ‬بعد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتُقيم‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬حدوداً‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‭ ‬وباكستان‭ ‬والعراق‭ ‬وتركيا،‭ ‬علاقات‭ ‬مهمّة‭ ‬مع‭ ‬أنقرة‭ ‬وإسلام‭ ‬آباد‭.‬

كما‭ ‬أنّها‭ ‬تدعم‭ ‬علنًا‭ ‬جماعات‭ ‬سياسيّة‭ ‬نافذة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬ما‭ ‬يصعّب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تبنّي‭ ‬مواقف‭ ‬متشدّدة‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬كما‭ ‬تأمل‭ ‬السعودية‭.‬