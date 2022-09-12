دستور بريمر المشؤوم والأخفاق السياسي – وليد الشطري

حل البرلمان هل يحل أزمة العراق .!؟

لا وألف لا..!!!!

الخلل بالطبقة السياسية الفاسدة التي تمادت بالفساد المستشري في كل مفاصل الدولة..!؟

لاصلاحية وفق الدستور المشؤوم للمحكمة الاتحادية حل البرلمان ..!؟

حل البرلمان وفق الدستور اللعين يتم أذا وافق ثلث أعضاءة وفق توافق سياسي بين الأخوة الأعداء..

الأخوة الفرقاء..!!؟

الحكومة حكومة تصريف أعمال..

لا صلاحية لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمحكمة الأتحادية حل البرلمان..!؟

الموضوع معقد..

الإطار التنسيقي يرفض ويُصر على عقد جلسات البرلمان وتشكيل حكومة في تحدي جنوني أنتحاري خطير للتيار الصدري..

الذي يقاتل بشراسة لحل البرلمان ..

شلون راح تفض أزمة الأنسداد السياسي ..!؟

الى متى يبقى المواطن العراقي أسيراً بيد ساسة الزمن الأغبر يا رب السماء.!!؟

سأذودُ عن حقي السليب بقوتي..

والحقُ يؤخذُ بالدمِ الصخابِ..

وأرجُ صمتَ الأرضُ أهدرُ غاضباً ..

والويلُ للأسيادِ والأذنابِ..

وأقصُ من كَفنِ الحياة لثورتي..

علماً يتوجُ هامةَ الأحقابِ..

وإن غداً لناظرهِ قريب ..!؟