درجال يلتقي وفد منتخب الشباب في أوزبكستان

بغداد- الزمان

التقَى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، وفدَ منتخب الشباب بحضور عضوي المكتب التنفيذيّ محمد ناصر وخلف جلال في مقرّ إقامة الوفد في فندق بنراميس في العاصمةِ الأوزبكيّة طشقند.

رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم الذي وصلَ لتقديم الدعم لمنتخب الشباب، حضرَ تحليلَ المباريات المتبقية التي أقامها الجهاز وبحضور اللاعبين وأعضاء الوفد الإداري للمنتخبِ لساعتين من أجل تحـــليل أداء المنتخبِ الأوزبكي .

وأشاد درجال بالجُهود المبذولة للجهازين الفني والإداري واللاعبين، خصوصاً بعد تحقيقهم نتيجة الفوز على إندونيسيا بهدفين من دون رد في انطلاقةِ مشوارهم الآسيوي رغم النقص العددي نتيجة طرد شربل شمعون في الشوطِ الأول، لكن المنتخب قدّم أداءً متميزاً، وهذا دليلٌ على إنكم تلعبون بكل الظروفِ الصعبة.

وحثّ درجال اللاعبين على تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ في المواجهات المتبقية وإنه واثقٌ من مستوى لاعبينا، ولهذا فإنه جاءَ لدعم الفريق، واثقاً تماماً من تحقيق نتيجةٍ طيبةٍ والتأهل إلى الدور الثاني، والأهم من ذلك أن يهتمَ جميع اللاعبين بالتركيز وكذلك التحلي بالروح العالية.

درجال وعدَ اللاعبين باستمرار تقديم الدعم المالي والمعنوي للمنتخبِ من أجل التأهل إلى كأس العالم، وكذلك وعدَ بمكافأةٍ خاصةٍ إذا نجح المنتخبُ في تحقيق الفوز في المباريات المتبقية.

وبعد انتهاءِ اللقاء، تناولَ درجال وجبةَ الغداء مع وفد منتخب الشباب.ومن جهة اخرى وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين رؤساء ونواب رؤساء اللجان العاملة في الاتحاد.وسيشغل درجال منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي كوزو تاشيما.وتم ذلك بحسب المادة 33 الفقرة الثانية (ف) من النظام الأساسي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة عام 2023) والمادة 9-9 من اللوائح التنظيمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم