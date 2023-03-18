درجال يلتقي عائلة المشجع العراقي في أوزبكستان

بغداد- الزمان

التقَى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، العائلةَ العراقيّة التي تشجع منتخبنا للشباب في أوزبكستان طيلة نهائياتِ كأس آسيا للشباب وهي تحمل العلمَ العراقي. وحضر اللقاء عضوا الاتحاد محمد ناصر وخلف جلال وعضو الوفد علي جابر والمدرب المساعد لمنتخبِ الشباب حسان تركي.

وعبّر درجال عن شكره وتقديره لعائلة سمير العراقي، المغترب في أوزبكستان منذ فترةٍ ليست بالقصيرة، والذي أصرَ على حضور جميع مبارياتِ منتخب الشباب في طشقند هو وعائلته رغم ارتباطاتهم العائليّة، وكذلك بُعد المسافة عن ملعبِ ومكان سكنهم. كما ثمّن درجال دورَ عائلة العراقي الوطنيّ المخلص، ودعاه إلى حُضور المباراة النهائيّة التي تقام غداً السبت، وقدّم لهم القميصَ الخاص بمنتخبِ العراق.والتقَى رئيس الاتحاد، أيضاً، طبيبين مغتربين يعيشان في أوزبكستان منذ فترةٍ طويلة.