درجال يطلّع على تدريبات الشباب قبيل المغادرة إلى أوزبكستان

بغداد- الزمان

زار رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، برفقة الأمين العامّ محمد فرحان، اليوم السبت، تدريباتَ منتخب الشباب في ملعبِ المدينة في العاصمةِ بغداد.وتحدث رئيسُ الاتحاد مع الجهازين الفنيّ والإداريّ قبيل انطلاق التدريبات عن ضرورةِ بذل قصارى جهودهم في نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تعد واحدةً من البطولاتِ المهمة في آسيا.وبيّن درجال إن المكتب التنفيذيّ وجميع العراقيين داعمون لهذا المنتخبِ، ويتطلعون لتحقيق النتائج المؤملة منه في البطولة.

مخاطباً اللاعبين عليكم أن تفكروا أن هناك أكثر من 40 مليوناً ينتظرون منكم أن تقدموا بطولةً تليق بسمعةِ العراق، وأن تزرعوا الفرحةَ على وجوه أبناء شعبنا التواقين للفرح.ووعدَ درجال اللاعبين باستمرار الدعم المالي وتوفير جميع ما يحتاجه هذا المنتخب عند تحقيقِ النتائج الإيجابيّة في هذه البطولة.من جانبه، وجّه مدرب منتخب الشباب عماد محمد شكره إلى رئيسِ الاتحاد على هذه الزيارة.

دعم جيد

مبيناً إن الاتحاد العراقيّ قدّم الدعمَ الجيد لهذا المنتخب، وإن جميع اللاعبين يشعرون بهذا الدعم ويعون المسؤوليّة، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابيّة في هذه البطولة، وضمان التأهل إلى نهائياتِ كأس العالم المقبلة، وزف البُشرى من أوزبكستان إلى جميع العراقيين.يذكر أن منتخب الشباب سيغادر بغداد متوجهاً إلى أوزبكستان صباح الغد على متن طائرةٍ خاصةٍ للمشاركة في نهائياتِ كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في الأول من الشهر المقبل إلى الثامن عشر، حيثُ سُيلاقي في أولى مبارياته في الأول من الشهر المقبل منتخبَ إندونيسيا.