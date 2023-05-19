درجال يصل إلى الأرجنتين برفقة كاساس لدعم ليوث الرافدين

بغداد- الزمان

وصل إلى مطار العاصمةِ الأرجنتينية بوينس ايريس، رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ القدم عدنان درجال، برفقة مدرب المنتخب الوطنيّ الإسباني خيسوس كاساس لمتابعة ودعم منتخبنا للشباب في مبارياتِ نهائيات كأس العالم، والتي سيواجه في أولى مبارياته منتخب الاوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر. وكان في استقبال رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم ومدرب المنتخب عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم خلف جلال والمدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم. يذكر أن منتخبَ الشباب يستهل مِشواره المونديالي بمواجهةِ الأورغواي في 22 من الشهر الحالي ثم تونس في 25/5 . قبل اختتامِ مباراةِ المجموعة التي ستكون ضد انكلترا حاملة لقب نُسخة 2017 في 28/5.