درجال يشارك في إجتماعات إتحادات غرب آسيا

بغداد- الزمان

شاركَ وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال في اجتماعِ الجمعية العموميّة الثاني عشر لاتحادات غرب آسيا الذي عقدَ في العاصمةِ الأردنيّة عمّان، والذي ترأسهُ الأمير علي بن الحسين وأعضاء الجمعية العموميّة للاتحاد.

وأشادَ الأمير علي في الاجتماع، الذي حضرهُ الأمين العام محمد فرحان، بحرصِ الاتحادات الأهليّة على التفاعلِ مع مُختلفِ الأنشطةِ والبرامج التي ينظمها الاتحادُ على المُستوى الإقليمي.

واعتبرَ الأمير، خلال اجتماع الجمعية العموميّة الثاني عشر، أن الاتحادات الأهلية تلعبُ دوراً بارزاً في دعمِ مخططات اتحادِ غرب آسيا، ودائماً ما تكون مساندةً له لترجمةِ رسالته وأهدافه على أرضِ الواقع والتي تركزُ على تطوير كرةِ القـــــــدم بقطاعاتها كافة.ونوقشت في الاجتماعِ العديدُ من القضايا الى جانبِ مصادقة الجمعيّة العموميّة على تعديلاتِ لوائح النظام الانتخابي للاتحاد، وعلى اللوائح التنظيميّة للجمعيةِ العمومية وعلى القوائم المالية وتقرير المدققين للعام 2021.

وجاءت التعديلاتُ بعد الملاحظاتِ الواردة من الاتحاد الآسيويّ لكرةِ القدم بشأنها، وبحيث تتوافقُ مع اللوائح الخاصةِ بالاتحاد الآسيوي.

دورة جديدة

كما أعلنت الجمعيةُ العمومية، على هامش الاجتماع، تأييدها لترشحِ الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة لرئاسةِ الاتحاد الآسيوي لدورةٍ جديدةٍ في الانتخاباتِ المقررة في شباط/ فبراير 2023.

وأكدَ الأمير علي على ضرورةِ دعم الاتحادات الـ 12المنضوية تحت مظلةِ اتحاد غرب آسيا لترشح الشيخ سلمان لدورةٍ جديدةٍ لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وذلك ترسيخاً لمفهومِ توحيد الصفوف، لما فيه خدمة لكرةِ القدم في آسيا وإقليم غرب آسيا بالتحديد. كما أعلنت الجمعيةُ العمومية وقوفها خلف كل المرشحين من إقليم غرب آسيا في انتخاباتِ الاتحادين الدولي والآسيوي، باعتبار ذلك يسهمُ بمزيدٍ من التطور لكرةِ القدم في المنطقة.كما اطلعت الجمعيةُ العمومية على تقريرِ الأمين العام خليل السالم عن نشاطاتِ الاتحاد منذ انعقادِ آخر اجتماعٍ ولغاية الآن، وأشادت بما تضمنهُ من بطولاتٍ شملت الفئاتَ العمريّة كافة ولكلا الجنسين، إلى جانبِ ما عقده الاتحادُ من برامج إداريةٍ متنوعةٍ على مستوى الدوراتِ التثقيفيّة والتطويريّة.

وأقيم الاجتماع بنصابٍ قانوني مكتمل، وبحضورِ ممثلين عن (11) اتحاداً أهلياً وغياب الاتحاد اليمني فقط، وشاركَ فيه من المخولين لهم بالتصويت: الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري، عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، عبدالله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي، صلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد السوري، هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني، سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني، إبراهيم العلوي عُضو مجلس إدارة الاتحاد العُماني، سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني، محمد هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي، راشد الزعبي الأمين العام للاتحاد البحريني.

هيئة تنفيذية

كما حضر الاجتماع: الدكتور خالد الثبيتي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي ممثلاً عن اتحادِ غرب آسيا، عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري، أحمد عقلة نائب رئيس الاتحاد الكويتي، لؤي عميش عُضو الهيئة التنفيذيّة في الاتحاد الأردني، هشام الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي، نزيه النصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، محمد فرحان عبيد الأمين العام للاتحاد العراقي، جهاد الشحف الأمين العام للاتحاد اللبناني، هلال السناني الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحادِ العُماني.

وشملت قائمة الحضور الضيوف: وحيد كرداني وكريم حيدر ومحمد العبوة من الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم، هايف المطيري النائب للشؤون الفنية في الاتحادِ الكويتي وصلاح القناعي الأمين العام.