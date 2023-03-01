درجال يستقبل عضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية

بغداد- الزمان

استقبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عُضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانيّة محمود خلف في مقرّ الاتحاد.ورحب رئيس الاتحاد بزيارةِ النائب محمود خلف، وعدّها من حلقاتِ التواصل المهمة بين السلطةِ التشريعيّة والمؤسسات الرياضيّة للوصول إلى قواسم مشتركةٍ تخدم كرةَ القدم العراقيّة.وبيّن درجال الخططَ المستقبليّة لعمل الاتحادِ والأفكار الهادفة التي تسهم في إعلاءِ شأن كرتنا في المحافل الدوليّة.وقدّم عضو مجلس النواب التهاني والتبريكاتَ لمناسبة تحقيق منتخبنا الوطنيّ لقبَ بطولة كأس خليجي 25، وبارك النجاحَ الباهر لتنظيم البطولة الذي أشادَ به الجميع. وأبدَى خلف دعمَ لجنة الشباب والرياضة البرلمانيّة الكامل لرؤيةِ الاتحاد المستقبليّة لتطويرِ الجانب الكرويّ والمشاريع الخاصة بالبنى التحتيّة التي ستصب في خدمةِ الرياضة بصورةٍ عامةٍ، وكرة القدم على وجهِ الخُصوص.