درجال يزور تدريبات منتخب الناشئين

بغداد- الزمان

زار رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، الوحدةَ التدريبيّة لمنتخبِ الناشئين في ملعبِ المدرسة التخصصيّة، وحضر أيضاً عضوا الاتحاد أحمد الموسوي ومحمد ناصر، إضافةً إلى مدربِ المنتخب الوطنيّ كاساس وطاقمه الفنيّ.

وأشادَ درجال بالمواهب التي تمّ استدعاؤها مؤخراً للانخراطِ في تدريباتِ منتخب الناشئين، وأثنَى على جهودِ الجهاز الفنيّ بقيادةِ المدرب أحمد كاظم.

ووعد درجال بمتابعةٍ مستمرةٍ للمنتخب، وتذليل المعوقاتِ التي تعترضُ عمله، لأن هذه المواهب ستكون النواةَ الحقيقيّة للمنتخبِ الوطنيّ في المستقبلِ القريب.ومن جهته، أعرب مدربُ منتخب الناشئين عن سعادته بهذه الزيارةِ الرسمية لرئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذيّ، وشكرَ كاساس على حضوره التدريبات، وتمّ تنسيق أطر التعاون مع الجهاز الفنيّ الإسباني الذي يقودُ المنتخبَ الوطنيّ بما يصب في مصلحةِ الكرةِ العراقيّة.وأوضح كاظم آليةَ اختيار اللاعبين من العاصمةِ بغداد وجميع المُحافظاتِ وصولاً لاختيار القائمةِ النهائيّة التي سيتم الإعلانُ عنها الأسبوع المقبل.

وتركت زيارةُ رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد أثراً إيجابياً على اندفاعِ اللاعبين، وكذلك على أولياء أمورهم الذين أشادوا بدرجال في نهايةِ الزيارة، والتقاط الصور التذكاريّة معهم.وفي سياق منفصل اعلن اتحاد الكرة عن اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الشبابي في اسبانيا منتصف الشهر المقبل.

وقال عدنان درجال رئيس الاتحاد ان الاتحاد قرر اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الشبابي في اسبانيا استعدادا لبطولة كأس العالم.

وبين ان الاتحاد توصل إلى اتفاق لإجراء مباريات تجريبية مع منتخب البرازيل خلال تواجد منتخب شباب العراق والبرازيل في معسكره بإسبانيا وبصدد حصول موافقة عدد من المنتخبات للعب وديا مع منتـــخبنا.

يذكر أن الاتحاد الدولي قرر سحب بطولة العالم من اندونيسيا لعدم سماحها بدخول المنتخب الإسرائيلي إلى أراضيها.