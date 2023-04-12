منتخب الشباب يتغلّب على الكهرباء ودّياً

درجال : نسعى لإقامة مركز تدريبي داخل الجامعة الأمريكية

بغداد- الزمان

ضمن استعداداته إلى نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً التي من المزمع إقامتها في شهر أيار المقبل، تغلب منتخبُ الشباب الليلة على فريق الكهرباء بثلاثةِ أهداف من دون مقابل، في المباراةِ الذي استضافها ملعبُ المدينة في العاصمةِ بغداد.

وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال ورئيس نادي الكهرباء علي الأسدي والجهاز الفنيّ الإسباني المساعد للمنتخبِ الوطنيّ.

وانتهى الشوطُ الأول بالتعادل السلبي بعد ضياع عدة فرصٍ لمُنتخبِ الشباب، وكذلك من نادي الكهرباء، وفي الشوطِ الثاني الذي انطلق سريعاً من جانبِ منتخب الشباب، بكّرَ الأخير بالتسجيلِ في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب عبد الرزاق قاسم بعد تسديدةٍ قويةٍ من ركلةٍ حرةٍ مباشرةٍ، بعد ذلك نجح منتخبُ الشباب بإضافةِ الهدف الثاني عن طريق اللاعب حيدر عبد الكريم في الدقيقة 62 بعد تمريراتٍ جميلةٍ لتصل الكرة إلى عبد الكريم الذي أودعها في مرمى حارس الكهرباء، بعدها استمر ضغطُ منتخب الشباب، حيث أثمر عن إضافةِ الهدف الثالث عن طريق ركلةِ جزاءٍ أحرزها أسهر علي، بعد ذلك لاحت عدة فرصةٍ أيضاً لمنتخبِ الشباب لم تستغل بشكلٍ صحيح، ليعلن الحكمُ نهايةَ المباراة بنتيجة ثلاثةِ أهدافٍ لصالح منتخب الشباب مقابل لا شيء للكهرباء. وغابَ عن مباراةِ اليوم عددٌ من لاعبي منتخب الشباب بسبب تواجدهم مع أنديتهم المحلية، وكذلك اللاعبين المحترفين، وأيضاً فريق الكهرباء غاب عنه بعض اللاعبين.

هذا وسيخوض منتخبُ الشباب لقاءً ودياً ثانياً أمام نادي النفط اليوم الخميس .

مأدبة افطار

ومن المؤمل أن يغادرَ منتخب الشباب إلى إسبانيا في الثامن عشر من الشهر الجاري لملاقاةِ منتخباتِ الدومينيكان والبرازيل ونادي إشبيليّة تحت 21 عاماً ومنتخب جبل طارق.

ومن جهة اخرى أقامت الجامعةُ الأمريكيّة في العاصمةِ بغداد، مأدبةَ إفطارٍ لوفدِ المُنتخبِ الوطنيّ الفائز بخليجي 25 وبحُضور رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذيّ محمد ناصر وغالب الزاملي، إلى جانب رئيس الجامعةِ الأمريكيّة مايكل مولينكس وأعضائها الذين تواجدوا ورحبوا بالوفدِ جميعاً، معبرين عن فخرهم بتواجد هذه المَجموعةِ داخل الجامعةِ بعد الإنجاز الذي تحققَ مطلع العام الحالي والذي كانت أصداؤه واسعةً داخل العراق وخارجه، وألقت بظلالٍ إيجابيةٍ عن العراق لم تقتصر على الرياضةِ فحسب، بل على مختلفِ الأصعدة، كما ستكون أبوابُ الجامعة الأمريكيًة مفتوحةً للاعبين الراغبين بالدراسةِ داخلها.

من جهته، شكر رئيسُ الاتحاد عدنان درجال القائمين على الجامعةِ الأمريكيّة لهذه الدعوةِ والالتفاتة للرياضة والرياضيين العراقيين.

مشيراً إلى: إن هناك تعاوناً مع الجامعةِ منذ فترةٍ، وإن الاتحاد عازمٌ على أن يكون داخل الجامعة مركزٌ تدريبيّ بمواصفاتٍ عاليةٍ يكون نموذجياً على المستوى العربي، وهذا طموحٌ كان ولا يزال مشتركاً مع رئيس الجامعةِ الأمريكيّة مايكل مولينكس، ونحن على علمٍ ودرايةٍ بأن المركز سيعود بالفائدةِ الكبيرةِ لمستقبل الرياضة العراقيّة ولكرةِ القدم لما سيضمه من منشآتٍ ومرافق ومراكز بحثيةٍ إلى جانب مراكز الطب الرياضيّ، وستكون لنا في القريب العاجل زيارةٌ إلى الولاياتِ المتحدة من أجل مشروع المركز التخصصيّ لاتحادِ كرة القدم داخل الجامعةِ الأمريكيّة في العاصمةِ بغداد.