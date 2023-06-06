درجال لـ (الزمان): الإتفاقية مع اللاليغا مهمة لتطوير اللعبة في العراق

بغداد – حارث احمد

أكد الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدمِ، أن عقدَي الشراكةِ مع رابطةِ الدوري الإسبانيّ سيكونان البدايةَ الحقيقيّة لانطلاقةِ كرةِ القدم العراقيّة نحو تَطبيقِ مبادئ الاحترافِ الكرويّ بعد دراسةٍ مستفيضةٍ وخطواتٍ جادةٍ قامَ بها المكتبُ التنفيذيّ للاتحادِ عقدَ خلالها الاجتماعاتَ المُتكررة التي أفضت إلى توقيع العقدِ إلكترونياً، وزيارة إلى مقرِّ اللاليجا في إسبانيا.

وأوضح الاتحادُ، في بيان أن جميعَ النقاط الأساسيّة في العقدِ، الذي سيوقعه الاتحادُ حضورياً مع رئيس رابطةِ الدوري الإسباني يوم غد الأحد، برعايةٍ كريمةٍ من دولةِ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وتأتي هــــــذه التطورات، بعد اتفاق اتحاد الكرة عبر محـــــضرِ اجتماعٍ رسميّ للاتحادِ أعقبه اجتماعٌ رسميّ مع أنديـــــةِ الدوري المُمتاز في العاصمةِ بغـــــداد بتاريخ 13 / 8 / 2022 قدّم فيها ممثلو اللاليغا عرضاً تفصيلياً عن آليةِ التطبيق التي تتضمنُ فقراتٍ مهمةً تساهمُ في تطويرِ مُسابقةِ الدوري العراقيّ، وتنفيذ مشروع الحلم (2030) للفئاتِ العمريّة عبر مركزٍ تخصصيّ في كلِ محافظةٍ عراقيّة.

وقال درجال في تصريح خاص لـ (الزمان) سنمضي في المشروع لتطويرِ كرةِ القدم العراقيّة على وفق رؤيةٍ علميةٍ رصينةٍ، وهذا المشروعُ الكبير يستمدُ كلَ القوةِ من أسرةِ كرة القدم ككلٍ والجماهير والإعلام الرياضيّ المخلص لبلده.

ومن جهة أخرى كثّف المنتخبُ الوطنيّ لكرةِ الصالات جرعاته التدريبيّة في صالةِ نادي الإتحاد بمدينةِ جدة السعوديّة، تأهباً لمُواجهةِ نظيره الفلسطينيّ يوم الأربعاء المقبل في الساعةِ التاسعة والنصف مساءً بتوقيتِ بغداد، في باكورةِ افتتاح مباريات بطولةِ كأس العرب.

وشهدت الحصةُ التدريبيّة، حماسةً ونديةً من قبل اللاعبين استعداداً لخوضِ غمار بطولة كأس العرب التي ستبدأ منها نقطةُ البداية مع منتــــــخبِ فلسطين.

وساهم الاندفاعُ العالي في أداءِ التدريبات من قبل اللاعبين في اطمئنانِ الجهاز الفنيّ للفريق على حالةِ اللاعبين البدنية والفنية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من التدريب شهدَ تركيزاً على الجوانب التكتيكيّة.

وثمّن كابتنُ الفريق وليد خالد الجهودَ الرامية لتطوير كرة الصالات العراقيّة، وإحداث قفزةٍ جديدةٍ في مستوى كرة الصالات من خلال الاهتمامِ الكبير الذي يوليه الاتحادُ عبر لجنةِ كرة الصالات والشاطئيّة، وذلك باستقطابِ ملاكٍ تدريبيّ عالي المستوى لقيادةِ المنتخب الأول.

وبيّن خالد: إن الجميعَ مدركٌ لحجم المسؤوليةِ أمام الجمهور والمعنيين، وهدفنا الظهورُ بمستوى مشرفٍ يعكس هيبةَ كرة الصالات العراقيّة.

من جانبه، عبّر اللاعب الشاب حارث سعد عن سعادته الكبيرةِ باعتماده ضمن قائمةِ المنتخب المشارك في بُطولةِ كأس العرب، مؤكداً على تقديمِ كل ما لديه برفقة زملائه اللاعبين في هــذه البطولة، والظهور بصُورةٍ تعـــــكس السمعةَ الطيبة التي يتحلى بها المنتخبُ العراقيّ، من خلال النتائج المتميزة التي حققها في البطولةِ السابقة ووصوله إلى المباراةِ النهائيّة.

ويقام المؤتمرُ الفنيّ يوم غدٍ الثلاثاء في الساعةِ العاشرة صباحاً، يعقبه المؤتمر الصحفيّ لمدربِ منتخبنا “ريكاردو سوبرال كاكاو” في تمام الساعةِ الثانية عشرة ظهراً.

يذكر أن قرعةَ البطولة وضعت منتخبنا ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات فلسطين ومصر وموريتانيا، حيث ستكون مباراةُ الافتتاح أمام فلسطين يوم السابع من حزيران الحالي، ثم يلتقي مصر في اليوم التاسع منه، ويختتم مشواره بلقاءِ موريتانيا في الحادي عشر من الشهر نفسه.

ويتأهلُ بطل وثاني كل مجموعةٍ مع أفضل ثالث (منتخبين) إلى الدور ربع النهائي.

وفي سياق متصل انضم مدرب المنتخب العراقي الأسبق، لكرة الصالات، هيثم عباس بعيوي، إلى اللجنة الفنيّة لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في السعوديّة للفترة من 6 ولغاية 16 من شهر حزيران الجاري، وذلك بعد اعتماده رسمياً من قبل اللجنةِ العليا المنظمة للبُطولة.

وكثّف المنتخب العراقي لكرةِ الصالات، جرعاته التدريبيّة في صالةِ نادي الاتحاد بمدينةِ جدة السعوديّة، تأهباً لمُواجهةِ نظيره الفلسطينيّ يوم الأربعاء المقبل في الساعةِ 9:30 مساءً بتوقيتِ بغداد، في باكورةِ افتتاح مباريات بطولةِ كأس العرب.

وشهدت الحصة التدريبيّة، التي جرت يوم الاثنين، حماسةً ونديةً من قبل اللاعبين استعداداً لخوضِ غمار بطولة كأس العرب التي ستبدأ منها نقطةُ البداية مع منتخبِ فلسطين.

يذكر أن قرعةَ البطولة وضعت صالات العراق ضمن المجموعةِ الثالثة إلى جانبِ منتخبات فلسطين ومصر وموريتانيا، حيث ستكون مباراةُ الافتتاح أمام فلسطين يوم 7 حزيران الجاري، ثم يلتقي مصر يوم 9 ويختتم مشواره بلقاءِ موريتانيا يوم 11 من الشهر الجاري.

ويتأهلُ بطل وثاني كل مجموعةٍ مع أفضل ثالث منتخبين إلى الدور ربع النهائي.