درجال: بطولة غرب آسيا ستكون متميزة في العراق

بغداد – ساري تحسين

عقد رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال مؤتمراً صحفياً في مقرّ الاتحاد بحُضور الأمين العامّ لاتحاد غرب آسيا خليل السالم والمدير التنفيذيّ وبحُضور عددٍ من وسائل الإعلام للإجابة عن أسئلةِ الصحفيين التي تتعلق بإقامةِ بطولة الوطنيّ غرب آسيا للمنتخبات الأولمبيّة دون 23 عاماً، والتطرق إلى استضافةِ العاصمة بغداد ومدينة كربلاء النسخة الرابعة من البطولةِ . وعدَ درجال (استضافةَ البطولة لفئة دون 23 عاماً وإقامتها حدثاً مهماً، إذ إنها تقام للمرةِ الأولى في العراق الحبيب، وتحديداً في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء). وأضاف درجال (أتمنى أن تكون هناك تغطيةٌ إعلاميةٌ توازي ما حصل في بطولةِ كأس الخليج التي كسرت الأرقام القياسية في كل شيء متمنياً أن يثمر التعاون المشترك بين الجميع، وأن يتضاعفَ الجهد من أجل إضافة الزخم الحقيقي للبطولة ليكون الحضور الجماهيري الأعلى على مستوى تاريخ بطولات غرب آسيا). من جانبه، بارك خليل سالم، الأمين العامّ لاتحاد غرب، عودة النشاطَ الكرويّ إلى العاصمةِ بغداد من خلال بطولة غرب آسيا، واستضافة البطولة هو تعزيز لِما حصل في كأس الخليج بمدينةِ البصرة. وأضاف (نحن نسخرُ كل الإمكانيات التسويقيّة والمالية بهدف إنجاح البطولة بفضل وجود الجميع وتعزيز الشراكة ، ولتأكيد ذلك تم التعاقدُ معها للمرة الثانية لكون ذلك أثمر عن مردودٍ تسويقي ناجحٍ وتكامل العلاقة مع رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، كونه ممثل اتحاد غرب آسيا في المكتب التنفيذيّ للاتحاد الآسيوي، وهو صوتٌ لكل العرب في القارة). وبيّن السالم إن (العراق محطةٌ لاستضافة البطولات، ونحن مساندون لحقوق الاتحادات الوطنيّة الداعمة لاستضافة البطولات، وإن العراق قادرٌ على إنجاح الاستضافة مؤكدا يجب أن تأخذَ كل الاتحادات حقها في الاستضافات، ومكانتها الفعلية). وأردف إن (بطولاتَ دون 23 عاماً هي محطةٌ استعداديّة مناسبة للبطولات القارية والأولمبية).

نتائج مباريات امس على الموقع الالكتروني لجريدة (الزمان)