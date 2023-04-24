فنون البصرة بمعرض الألوان

دراما رمضان في جلسة حوارية

البصرة – الزمان

ناقش صحفيون وفنانون ومثقفون ( الدراما العراقية في رمضان ، اخطاء متكررة ومعالجات متأخرة ) في جلسة حوارية اقامها مكتب مؤسسة الاعلام العراقي في البصرة بالتنسيق مع قصر الثقافة والفنون في مبنى القصر. وتضمنت مناقشة الاسباب التي تقف وراء هبوط المستوى الفني في الدراما العراقية والعقبات التي تحول دون تقدمها لتكون في مصاف الدراما العربية كما يشاهدها المشاهد العراقي في باقي القنوات . والاشارة الى ان الضائقة المالية هي من الاسباب التي وراء عدم تقدمها وتطويرها ، فضلا عن قناعة المشاهد في مايطرح في المسلسلات واراء المجتمع.كما تناولت الجلسة موضوع الدراما العراقية في رمضان تحديدا والتنوع الذي شهده المشاهد وهو يتابع عبر الفضائيات وماتحتويه تلك الاعمال من مضامين قد تختلف فيها الآراء عند المشاهد وبين شخص واخر فضلا عن الأنطباعات التي تخرج بها تلك الاراء. الى ذلك اقام قسم الفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة معرض (الألوان) للمرحلة الثانية رسم وخزف وتضمن المعرض الذي أقيم في قاعة المعارض الكبرى في الكلية جملة من الاعمال الفنية و باستخدام مختلف خامات الالوان منها الزيتية والمائية والاكرليك. والتي تستمد موضوعاتها من الواقع و البيئة العراقية، والموديل والبورتريه وبعض مواضيع الستل لايف. وهو خلاصة جهد مشترك للمشرفين ميعاد موسى حسن و نورس حميد مجيد اللذين قدما رؤاهما وخبراتهما.