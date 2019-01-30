مؤيد يستوحي إسم سيليفون من مشهد حقيقي

دراما تعتمد الجسد تحتج على الموت والجريمة

بغداد – ياسين ياس

عرض المخرج محمد مؤيد مسرحية سيليفون التي هي من من تاليفه ايضا على خشبة المسرحح الوطني مؤخرا اشرفت عليها مدير عام دائرة السينما والمسرح اقبال نعيم ، سنيوغرافيا المسرحية لبشار عصام واداء نخبة من شباب مبدع في مجال فن الجسد ، وحضر العرض وزير الثقافة والاثار عبد الامير الحمداني وعدد من الجمهور المسرحي .

وعن المسرحية قال المخرج محمد مؤيد لـ ( الزمان ) لقد ( استنبطت الاسم من مشهد حقيقي حدث امامي في احدى الانفجارات التي حصدت العديد من ارواح الابرياء وكان من ضمنهم طفل صغير وقد تحول الى رماد ولم يستطع احد حمله الا بواسطة ورق السيليفون هذا المشهد الذي اثر بي كثيرا نقلته مع ثلاث محاور رئيسية تمثل واقع العراق الذي نعيشه مابين عام 2004-2007 ومجزرة سبايكر عام 2014 واليوم نرى رحلة الموت اخذت منا الكثير من العوائل والشباب ).

وقال الناقد المسرحي سعد عزيز عبد الصاحب ( العرض تحدث عن مامر بالعراق من عام 2003 الى يومنا هذا حيث قدم المخرج العديد من اللوحات مثل الدمار والانفجار والقتل على الهوية والهجرة وغرق العوائل ولغاية احتلال داعش لبعض من مدن العراق كل هذه الاحداث نوقشت خلال عرض المسرحية التي لم تتجاوز مدتها40 دقيقة بعرض صامت ). واضاف ( هذا العرض يعد الاول من نوعه في العراق والذي صفـق له الجمهور كثيرا وتفاعل معه متالما للواقع المرير الذي نعيشه ) .

واكد مخرج المسرحية (ان رسالة العمل هي احتجاج ضد الموت من خلال محور القتل على الهوية وفاجعة سبايكر والهجرة عبر البحار وان العرض المسرحي ينتمي لفن الخشبة الحديث وكسر المالوف من خلال الفن الصوري وفن الجسد واعتمد العرض على الاضاءة لاظهار الصورة وقدرتها على التعبير وان العرض يحمل هوية عراقية تصل للعالمية التي برز فيها هذا النوع من الفنون وخاصة في ايطاليا التي تعتبر لغة المسرح الجسد).

يشار الى ان المخرج سبق له وان قدم في الرقــــص الجسدي اعمال عدة منها مسرحية نائمون والطوفان تالـــــيف عماد نافع وكذلك مسرحية (تـــــــذكر ايها الجسد) ونــالت جائزة النقاد في مهرجان بغداد لمسرح الشباب العربي .