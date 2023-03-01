دراسة طبية:النشاط البدني ولو لوقت محدود يخفض احتمال الوفاة

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شددت‭ ‬دراسة‭ ‬واسعة‭ ‬نُشرت‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬رابطاً‭ ‬بين‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬وانخفاض‭ ‬احتمال‭ ‬وفاة‭ ‬الفرد،‭ ‬ولو‭ ‬اقتصرت‭ ‬هذه‭ ‬الحركةعلى‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬يومياً‭.‬

وأوضحت‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أوردتها‭ ‬مجلة‭ “‬سبورتس‭ ‬ميديسين‭” ‬للطب‭ ‬الرياضي‭ ‬أن‭ “‬زيادة‭ ‬طفيفة‭” ‬للحركة‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬غير‭ ‬النشطين‭ ‬كافية‭ ‬لتوفير‭ ‬‭”‬حماية‭ ‬كبيرة‭”. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أجريَ‭ ‬كمّ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬عن‭ ‬منافع‭ ‬النشاط‭ ‬البدني،‭ ‬وباتت‭ ‬انعكاساته‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬لكنّ‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬المتعلقة‭ ‬به‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توضيح،‭ ‬ومنها‭ ‬المستوى‭ ‬الدقيق‭ ‬للنشاط‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحسين‭ ‬صحة‭ ‬الفرد‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭. ‬واستندت‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬إلى‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬إلى‭ ‬حوالى‭ ‬200‭ ‬بحث‭ ‬متوافر‭ ‬خلصت‭ ‬أحياناً‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬متضاربة‭. ‬لكنّ‭ ‬الباحثين‭ ‬جمعوا‭ ‬بيانات‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بعيّنة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المجموع،‭ ‬وتوصلت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ترجيحها‭ ‬وفقاً‭ ‬لدرجة‭ ‬صلابة‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تظهر‭ ‬وتصبح‭ ‬ملموسة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويكفي‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬الشخص‭ ‬غير‭ ‬النشط‭ ‬تماماً‭ ‬نشاطًا‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدته‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وُصفته‭ ‬الدراسة‭ ‬بـ‭”‬المعتدل‭” ‬إلى‭ “‬الشديد‭”‬،‭ ‬للحدّ‭ ‬بنسبة‭ ‬الربع‭ ‬تقريباً‭ (‬23‭ ‬في‭ ‬المئة‭)‬من‭ ‬خطر‭ ‬الموت‭ ‬المبكر‭. ‬وقال‭ ‬عالم‭ ‬الأوبئة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كامبريدج‭ ‬سورين‭ ‬برايج‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬على‭ ‬الشخص‭ ‬أن‭ ‬يخصص‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فحسب‭ ‬يومياً‭” ‬للنشاط‭ ‬البدني،‭ ‬‮ ‬‭”‬وليس‭ ‬مضطراً‭ ‬بالضرورة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يقصد‭ ‬نادياً‭ ‬رياضياً‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يندرج‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬حياته‭ ‬اليومية‭” ‬المألوفة‭. ‬وبهذا‭ ‬المعنى،‭ ‬يُعَدُّ‭ ‬المشي‭ ‬السريع‭ ‬نشاطاً‭ ‬معتدلًا‭ ‬إلى‭ ‬مكثف،‭ ‬واقترح‭ ‬برايج‭ ‬مثلاُ‭ ‬فكرة‭ ‬التوجه‭ ‬مشياً‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬العمل،‭ ‬أقلّه‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المسافة‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬احتمال‭ ‬الوفاة‭ ‬تتفاوت‭ ‬تبعاً‭ ‬لسببها،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الصلة‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭ ‬بين‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬المنتظم‭ ‬وانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬لكنّ‭ ‬الحركة‭ ‬الجسدية‭ ‬أقل‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوفيات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬السرطان‭.‬