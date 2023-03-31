دراسة حديثة تنسف المعلومات المتداولة بشأن شكل ديناصورات

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬تخيلها‭ ‬فيلم‭ “‬جوراسيك‭ ‬بارك‭” ‬ومعظم‭ ‬شركات‭ ‬صناعة‭ ‬الألعاب‭ ‬عن‭ ‬الديناصورات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬تي‭-‬ريكس‭ ‬مغلوطة،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬أنيابها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بارزة‭ ‬ربما،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬شفاه‭ ‬تغطيها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬توماس‭ ‬كولن،‭ ‬أحد‭ ‬معدي‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إن‭ ‬حيوانات‭ ‬مثل‭ +‬تي‭-‬ريكس‭+‬،‭ ‬وهي‭ ‬ديناصورات‭ ‬لها‭ ‬أقدام،‭ ‬لديها‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الشفاه‭ ‬والأنسجة‭ ‬الرخوة‭ ‬تغطي‭ ‬أفواهها‭ ‬لحماية‭ ‬أسنانها‭”.‬

ويضيف‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬أوبورن‭ ‬بولاية‭ ‬ألاباما‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬تحمل‭ “‬تغييراً‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرضيات‭ ‬المتداولة‭ ‬سابقاً،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تشبّه‭ (‬هذه‭ ‬الديناصورات‭) ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بالتماسيح،‭ ‬مع‭ ‬أسنان‭ ‬ظاهرة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬فكّها‭ ‬مغلقاً‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬شفاه‭”.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬المسألة‭ ‬لم‭ ‬تُجزم‭ ‬بالكامل،‭ ‬درس‭ ‬الباحثون‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الديناصورات‭ ‬وحشيات‭ ‬الأرجل‭ (‬ثيروبودا‭) ‬من‭ ‬متاحف‭ ‬عدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاستنتاج‭ ‬الجديد‭.‬

على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬قارن‭ ‬الباحثون‭ ‬تآكل‭ ‬مينا‭ ‬الأسنان‭ ‬لدى‭ ‬الديناصورات‭ ‬والتماسيح،‭ ‬الحيوانات‭ ‬الحية‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬وحشيات‭ ‬الأرجل‭.‬

ويقول‭ ‬كولن‭ ‬إن‭ ‬مينا‭ ‬الأسنان‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬رطباً‭ ‬للبقاء‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬إذا‭ ‬تعرض‭ ‬للهواء‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬فإنه‭ ‬يصبح‭ ‬متفتتاً‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يتشقق‭ ‬أو‭ ‬يمرض‭”.‬

وفقاً‭ ‬لعلم‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة،‭ ‬فإن‭ ‬مينا‭ ‬الجزء‭ ‬الخارجي‭ ‬لأسنان‭ ‬التماسيح‭ ‬الحية‭ ‬تبلى‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الداخلي‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬شفاه‭.‬

ويضيف‭ “‬عندما‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬سماكة‭ ‬المينا‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬أسنان‭ ‬الديناصورات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬لديها‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التكوين‭ ‬مثل‭ ‬التماسيح‭”.‬

ويشير‭ ‬توماس‭ ‬كولن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الديناصورات‭ “‬تُظهر‭ ‬نموذجاً‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الحيوانات‭ ‬ذات‭ ‬الشفاه‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬سماكة‭ ‬مينا‭ ‬الأسنان‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬الخارجي‭ ‬والداخلي‭”.‬

‭- ‬أسنان‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا؟‭ -‬

أراد‭ ‬الباحثون‭ ‬أيضاً‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أسنان‭ ‬ديناصورات‭ “‬تي‭-‬ريكس‭” ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬أفواهها،‭ ‬ومقارنتها‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬السحالي‭ ‬الحديثة‭ ‬ذات‭ ‬الشفاه‭.‬

ويقول‭ ‬كولن‭ ‬إن‭ “‬بعض‭ ‬سحالي‭ ‬الورل‭ ‬اليوم‭ ‬لها‭ ‬أسنان‭ ‬ضخمة‭ ‬للغاية‭”‬،‭ ‬و‭”‬يبدو‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المعقول‭ ‬تقريباً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأسنان‭ ‬يمكن‭ ‬تغطيتها‭ ‬بالكامل‭ ‬بالشفاه،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك‭”.‬

ويضيف‭ “‬واكتشفنا‭ ‬أن‭ (…) ‬نسبة‭ ‬المقياس‭ ‬هذه‭ ‬متطابقة‭ ‬تقريباً‭ ‬بالنسبة‭ ‬للديناصورات‭ ‬وحشيات‭ ‬الأرجل‭”.‬

لكن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬عواقب‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬إظهار‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الثقافة‭ ‬الشعبية؟

فيما‭ ‬يقر‭ ‬توماس‭ ‬كولن‭ ‬بأن‭ ‬أفلام‭ “‬جوراسيك‭ ‬بارك‭” ‬نجحت‭ ‬في‭ “‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬معلوماً‭ ‬في‭ ‬حينها‭” ‬عن‭ ‬الديناصورات،‭ ‬فإن‭ ‬محاولات‭ ‬تصوير‭ ‬ديناصورات‭ ‬وحشيات‭ ‬الأرجل‭ “‬انحرفت‭ ‬تماما‭” ‬عن‭ ‬المسار‭ ‬السليم‭ ‬مذاك،‭ ‬بحسب‭ ‬عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬القديمة‭.‬