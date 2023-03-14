دراسة تكشف عن أسرار مثيرة في ظاهرة الاحترار المناخي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ترتبط‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬الحادة‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بدورة‭ ‬المياه،‭ ‬كموجات‭ ‬الجفاف‭ ‬والفيضانات،‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بمتوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬حدّتها‭ ‬تشتد‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬جديدة‭. ‬واستخدم‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬أعدّوا‭ ‬الدراسة‭ ‬والمقيمون‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أسلوباً‭ ‬مبتكراً‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭ ‬البحثية،‭ ‬إذ‭ ‬استندوا‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬جمعتها‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية،‭ ‬لدراسة‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬المائية‭ ‬الحادة‭. ‬وكانت‭ ‬دراسات‭ ‬مماثلة‭ ‬استندت‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬المتساقطات‭. ‬وفي‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬مجلة‭ “‬نيشتر‭ ‬ووتر‭”‬،‭ ‬استخدم‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬السنوات‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬2002‭ ‬و2021‭ ‬حتى‭ ‬يتوصلوا‭ ‬إلى‭ ‬تقديرات‭ ‬أفضل‭ ‬لأثر‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬على‭ ‬ظواهر‭ ‬الطقس‭ ‬الحادة،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأثر‭ ‬معروف‭ ‬نظرياً‭ ‬لكن‭ ‬غير‭ ‬مُقاس‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬

وتوصل‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬شدّة‭ ‬الظواهر‭ ‬الحادة‭ ‬مرتبطة‭ ‬ارتباطاً‭ ‬وثيقاً‭ ‬بمتوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ارتباطها‭ ‬بأي‭ ‬عامل‭ ‬مناخي‭ ‬آخر‭ (‬كظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬مثلاً‭).‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬تزايدت‭ ‬وتيرة‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬سنوياً،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تحدث‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الـ13‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الـ2015‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬رودل‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬وأحد‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬الدراسة‭ “‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬سنشهد‭ ‬مستقبلاً‭ ‬موجات‭ ‬جفاف‭ ‬وأمطار‭ ‬أكثر‭ ‬تواتراً‭ ‬وحدّة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭”.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬الهواء‭ ‬الساخن‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬تبخر‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تُصبح‭ ‬مفقودة‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬خلال‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬الهواء‭ ‬الساخن‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬أيضاً‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالرطوبة‭ ‬ونشر‭ ‬معدلات‭ ‬أعلى‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬مياه‭ ‬متزايدة‭ ‬خلال‭ ‬موجات‭ ‬تساقط‭ ‬الامطار‭. ‬وتابع‭ “‬لذا‭ ‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬حدّة‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬وتساقط‭ ‬الأمطار‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭”.‬

وارتفعت‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬العالم‭ ‬بنحو‭ ‬1‭,‬2‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬منذ‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الصناعة‭ ‬بسبب‭ ‬الانشطة‭ ‬البشرية‭ ‬وتحديداً‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬كالنفط‭ ‬والفحم‭.‬‮ ‬

وسيتجه‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تُتخذ‭ ‬قرارات‭ ‬سياسية‭ ‬صارمة،‭ ‬نحو‭ ‬ارتفاع‭ ‬بـ3‭,‬2‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2100،‭ ‬وفق‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالتغير‭ ‬المناخي‭.‬

وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬شكّل‭ ‬فيضان‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إفريقيا‭ ‬أهم‭ ‬ظاهرة‭ ‬مناخية‭ ‬حادة‭ ‬تُسجّل‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشرين‭ ‬الفائتة‭. ‬وتسبب‭ ‬الفيضان‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬بحيرة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬متر،‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مستمراً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬الدراسة‭.‬

واستمرت‭ ‬نحو‭ ‬70‭%‬‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬قياسها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬أقل،‭ ‬مع‭ ‬متوسط‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬الخمسة‭ ‬إلى‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭.‬

وسُجل‭ ‬ثلث‭ ‬أبرز‭ ‬30‭ ‬ظاهرة‭ ‬مناخية‭ ‬رطبة‭ ‬أو‭ ‬جافة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بأميركا‭ ‬الجنوبية‭. ‬أما‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬الأكثر‭ ‬حدة‭ ‬فشهدتها‭ ‬منطقة‭ ‬الأمازون‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬حراً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وقال‭ ‬رودل‭ “‬كان‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف‭ ‬والفيضانات‭ ‬أكثر‭ ‬تواتراً‭ ‬وحدّة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ظاهرة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬لكنّ‭ ‬قياس‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬يتّسم‭ ‬بصعوبة‭”.‬

وكان‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬الحادة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬نماذج‭ ‬مناخية‭ ‬وملاحظات،‭ ‬إذ‭ ‬يُفسّر‭ ‬الهواء‭ ‬الساخن‭ ‬مثلاً‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬تبخر‭ ‬المياه‭ ‬خلال‭ ‬موجات‭ ‬الجفاف،‭ ‬إلا‭ ‬إنه‭ ‬يتيح‭ ‬كذلك‭ ‬لمسطحات‭ ‬مائية‭ ‬أكبر‭ ‬بالتحرك‭ ‬خلال‭ ‬موجات‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭. ‬ووفّرت‭ ‬الدراسة‭ “‬أدلة‭ ‬قوية‭” ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬الظواهر‭ ‬المناخية‭ ‬الحادة‭ ‬بالاحترار‭ ‬المناخي،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬التقطته‭ ‬الأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬عن‭ ‬مخزون‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬داخل‭ ‬التربة‭ ‬أو‭ ‬فوقها،‭ ‬بحسب‭ ‬ماثيو‭ ‬رودل‭.‬