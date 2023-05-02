دراسة تضيء جانب الأحاسيس والرؤى لدى المرضى قبيل وفاتهم

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يزعم‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يقتربون‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬أنهم‭ ‬رأوا‭ ‬ضوءاً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نفق،‭ ‬أو‭ ‬أنهم‭ ‬شعروا‭ ‬وكأنهم‭ ‬يطفون‭ ‬فوق‭ ‬أجسادهم،‭ ‬أو‭ ‬بأنهم‭ ‬استرجعوا‭ ‬شريط‭ ‬حياتهم‭ ‬أمام‭ ‬أعينهم‭.‬

ويدفع‭ ‬التقاطع‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الشهادات،‭ ‬وواقع‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬خلفيات‭ ‬وأصول‭ ‬متنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بوجود‭ ‬آلية‭ ‬بيولوجية‭ ‬محتملة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غامضة‭ ‬للعلماء‭.‬

في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬الاثنين‭ ‬حوليات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الوطنية‭ ‬للعلوم‭ (‬PNAS‭)‬،‭ ‬لاحظ‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ميشيغن‭ ‬الأميركية‭ ‬حدوث‭ ‬نوبات‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬الدماغ‭ ‬لدى‭ ‬مريضين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬احتضار‭ ‬كانا‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭.‬

وقال‭ ‬المعد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدراسة‭ ‬خيمو‭ ‬بورجيغين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬ليست‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لكنها‭ “‬مفصلة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭”.‬

ودرس‭ ‬العلماء‭ ‬سجلات‭ ‬أربعة‭ ‬مرضى‭ ‬ماتوا‭ ‬بسبب‭ ‬سكتة‭ ‬قلبية‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬كان‭ ‬النشاط‭ ‬الدماغي‭ ‬يقاس‭ ‬لديهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جهاز‭ ‬لتخطيط‭ ‬كهربية‭ ‬الدماغ‭ (‬EEG‭).‬

كان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬غيبوبة،‭ ‬وقرر‭ ‬أطباؤهم‭ ‬وقف‭ ‬العلاج‭ ‬بسبب‭ ‬تعذر‭ ‬إنقاذهم‭.‬

وعندما‭ ‬فُصل‭ ‬هؤلاء‭ ‬عن‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنعاش،‭ ‬شهدت‭ ‬اثنتان‭ ‬منهم‭ (‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬وأخرى‭ ‬تبلغ‭ ‬77‭ ‬عاماً‭) ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭.‬

كما‭ ‬أظهر‭ ‬نشاط‭ ‬الدماغ‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬مفاجئاً‭ ‬في‭ ‬موجات‭ ‬غاما‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوعي،‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬رصدتها‭ ‬دراسات‭ ‬سابقة‭.‬

تذهب‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬ركّز‭ ‬الباحثون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الدماغ‭ ‬تم‭ ‬تحفيزه،‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬الخلفية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوعي‭.‬

وأوضح‭ ‬خيمو‭ ‬بورجيغين‭ ‬أنه‭ “‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تحفيز‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬الدماغ،‭ ‬فهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬يرى‭ ‬شيئاً‭ ‬ما،‭ ‬ويمكنه‭ ‬سماع‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬بأحاسيس‭ ‬خارج‭ ‬الجسم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬كانت‭ “‬ملتهبة‭”.‬

لكنّ‭ ‬العلماء‭ ‬غير‭ ‬متأكدين‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬ظهور‭ ‬هذه‭ ‬العلامات‭ ‬لدى‭ ‬المريضين‭ ‬الآخرين‭. ‬وبحسب‭ ‬خيمو‭ ‬بورجيغين،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لسجلهما‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النوبات‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وحذر‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الدراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬صغيرة‭ ‬جداً،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬استخلاص‭ ‬استنتاجات‭ ‬عامة‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬قد‭ ‬ماتوا،‭ ‬فلن‭ ‬يُعرف‭ ‬أبداً‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬رؤى‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬