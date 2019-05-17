دراسة‭ ‬صادمة‭ ‬حول‭ ‬نسبة‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬ميدانية‭ ‬أعلن‭ ‬عن‭ ‬نتائجها‭ ‬مؤخرا‭ ‬بالمغرب،‭ ‬أن‭ ‬13‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬صرحن‭ ‬أنهن‭ ‬تعرضن‭ ‬لأفعال‭ ‬عنف‭ ‬بواسطة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬المعطيات‭ ‬المحصل‭ ‬عليها‭ ‬توضح‭ ‬أن‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الشابة‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العنف،‭ ‬ويمثل‭ ‬التحرش‭ ‬71‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬أفعال‭ ‬العنف‭ ‬الممارسة‭ ‬إلكترونيا‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬مقدم‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬بالتلفزة‭ ‬المغربية‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬المعطيات‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادمة‭ ‬للدراسة‭ ‬المذكورة،‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬أيضا‭ ‬(فاطمة‭ ‬يحيى)،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬مستعار‭ ‬لسيدة‭ ‬مغربية‭ ‬في‭ ‬عقدها‭ ‬الخامس،‭ ‬تعمل‭ ‬منظفة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬المناولة،‭ ‬تتواجد‭ ‬بمكتب‭ ‬المشرفة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لخلية‭ ‬الاستماع‭ ‬التابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬نسائية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العنف‭. ‬وقالت‭ ‬فاطمة:‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأبواب‭ ‬«سدت‭ ‬في‭ ‬وجهها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عنفها‭ ‬مؤخرا‭ ‬طليقها،‭ ‬وامتنع‭ ‬عن‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬نفقة‭ ‬الأولاد،‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬غير‭ ‬جمعية‭ ‬نسائية‭ ‬تقوم‭ ‬باستقبال‭ ‬النساء‭ ‬ضحايا‭ ‬العنف،‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناتهن‭ ‬ومؤازرتهن‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لمعناتهن‭.‬»

وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬مع‭ ‬المنسقة،‭ ‬التحقت‭ ‬فاطمة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتجلس‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ضحايا‭ ‬العنف،‭ ‬يصغين‭ ‬لخبيرة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العنف،‭ ‬تقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬محاضرة‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والاجراءات‭ ‬والمساطر‭ ‬القانونية،‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬عليهن‭ ‬تتبعها‭ ‬لاسترداد‭ ‬حقوقهن‭ ‬كاملة‭ ‬عندما‭ ‬يتعرضن‭ ‬لعنف،‭ ‬مهما‭ ‬اختلف‭ ‬شكله‭ ‬أو‭ ‬نوعه‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الأسرة‭ ‬والتضامن‭ ‬والمساواة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بسيمة‭ ‬الحقاوي،‭ ‬خلال‭ ‬تقديمها‭ ‬للنتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للبحث‭ ‬الوطني‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬الرباط،‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و29‭ ‬سنة‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للعنف،‭ ‬بنسبة‭ ‬59‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬واعتبرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الوسط‭ ‬الزوجي‭ ‬هو‭ ‬الفضاء،‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬المرأة‭ ‬المغربية‭ ‬للعنف‭ ‬أكثر‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬المتزوجات‭ ‬اللواتي‭ ‬تعرضن‭ ‬للعنف‭ ‬52‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المخطوبات‭ ‬هن‭ ‬الأخريات‭ ‬يطالهن‭ ‬العنف‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬«أزواج‭ ‬المستقبل»،‭ ‬بنسبة‭ ‬54‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬واوضحت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الحكومية،‭ ‬أنه‭ ‬رغم‭ ‬دخول‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بمحاربة‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬بالمغرب‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أيلول‭ ‬(سبتمبر)‭ ‬2018‭ ‬،‭ ‬«إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يثير‭ ‬الجدل‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المغاربة،‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬يعتبرونه‭ ‬قانونا‭ ‬تقدميا،‭ ‬ينصف‭ ‬المرأة‭ ‬ويضع‭ ‬حدا‭ ‬لمعاناتها،‭ ‬وبين‭ ‬من‭ ‬يشككون‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬كرامتها،‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬تعترض‭ ‬سبيلها‭.‬»

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬كشفت‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬للبحث‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء،‭ ‬معطيات‭ ‬صادمة،‭ ‬ومهينة،‭ ‬حيث‭ ‬أنه‭ ‬يستعصي‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية،‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬النفسي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أنواع‭ ‬العنف‭ ‬الممارس‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬بنسبة‭ ‬49‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬يليه‭ ‬العنف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بنسبة‭ ‬16‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ثم‭ ‬العنف‭ ‬الجسدي‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬فالعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

فيما‭ ‬كشفت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬المطلقات‭ ‬يتعرضن‭ ‬بدورهن‭ ‬للعنف‭ ‬من‭ ‬أزواجهن‭ ‬السابقين‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطلاق‭ ‬أو‭ ‬الترمّل‭ ‬اللواتي‭ ‬طالهن‭ ‬العنف‭ ‬30‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أبرزت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المجال‭ ‬المهني‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬حسب‭ ‬الوسط،‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬المرأة‭ ‬المغربية‭ ‬للعنف،‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬يليه‭ ‬الوسط‭ ‬التعليمي‭ ‬بنسبة‭ ‬22‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ثم‭ ‬الوسط‭ ‬العائلي‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬أما‭ ‬نسبة‭ ‬انتشار‭ ‬العنف‭ ‬ضدّ‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬فتصل‭ ‬إلى‭ ‬12‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭.‬

وسجل‭ ‬البحث‭ ‬الذي‭ ‬أنجز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬جهات‭ ‬المملكة‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬مابين‭ ‬2‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬(يناير)‭ ‬و10‭ ‬آذار‭ ‬(مارس)‭ ‬2019،‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬انتشار‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬يصل‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الحضري‭ ‬إلى‭ ‬55‭.‬8‭ ‬بالمائة‭ ‬مقابل‭ ‬51‭.‬6‭ ‬بالمجال‭ ‬القروي‭.‬