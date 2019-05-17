دراسة‭ ‬صادمة‭ ‬حول‭ ‬نسبة‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون
كشفت دراسة ميدانية أعلن عن نتائجها مؤخرا بالمغرب، أن 13.4 بالمائة من النساء، صرحن أنهن تعرضن لأفعال عنف بواسطة الإنترنت، معتبرة أن المعطيات المحصل عليها توضح أن الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة لهذا النوع من العنف، ويمثل التحرش 71.2 بالمائة من أفعال العنف الممارسة إلكترونيا.
في هذا الصدد، وفي الوقت الذي كان فيه مقدم نشرة الأخبار بالتلفزة المغربية يتحدث عن المعطيات الرسمية الصادمة للدراسة المذكورة، ، كانت أيضا (فاطمة يحيى)، وهو اسم مستعار لسيدة مغربية في عقدها الخامس، تعمل منظفة في إحدى المؤسسات العمومية، عبر شركة المناولة، تتواجد بمكتب المشرفة الاجتماعية لخلية الاستماع التابعة لجمعية نسائية متخصصة في مجال العنف. وقالت فاطمة: أن جميع الأبواب «سدت في وجهها، بعد أن عنفها مؤخرا طليقها، وامتنع عن تمكينها من نفقة الأولاد، ولم تجد غير جمعية نسائية تقوم باستقبال النساء ضحايا العنف، للتخفيف من معاناتهن ومؤازرتهن وإيجاد حلول لمعناتهن.»
وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع مع المنسقة، التحقت فاطمة أمس الأربعاء لتجلس في قاعة الاجتماعات إلى جانب مجموعة من النساء ضحايا العنف، يصغين لخبيرة متخصصة في مجال العنف، تقوم بتقديم محاضرة بمناسبة شهر رمضان، حول حقوق المرأة والاجراءات والمساطر القانونية، التي ينبغي عليهن تتبعها لاسترداد حقوقهن كاملة عندما يتعرضن لعنف، مهما اختلف شكله أو نوعه.
من جانب آخر، أوضحت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، خلال تقديمها للنتائج الأولية للبحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء، مساء الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، أن الفئة العمرية ما بين 25 و29 سنة أكثر عرضة للعنف، بنسبة 59.8 في المائة. واعتبرت الدراسة أن الوسط الزوجي هو الفضاء، الذي تتعرض فيه المرأة المغربية للعنف أكثر ، حيث بلغت نسبة النساء المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف 52.5 في المائة، كما أن المخطوبات هن الأخريات يطالهن العنف من طرف «أزواج المستقبل»، بنسبة 54.4 في المائة. واوضحت المسؤولة الحكومية، أنه رغم دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب حيز التنفيذ، في الـ 12 من أيلول (سبتمبر) 2018 ، «إلا أنه لا يزال يثير الجدل في أوساط المغاربة، بين من يعتبرونه قانونا تقدميا، ينصف المرأة ويضع حدا لمعاناتها، وبين من يشككون في قدرته على حفظ كرامتها، وحمايتها من انتهاكات تعترض سبيلها.»
وفي هذا الاطار، كشفت النتائج الأولية للبحث الوطني حول العنف ضد النساء، معطيات صادمة، ومهينة، حيث أنه يستعصي القضاء عليه بصفة نهائية، معتبرة أن العنف النفسي يأتي في صدارة أنواع العنف الممارس ضد النساء في المغرب، بنسبة 49.1 في المائة، على الصعيد الوطني، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 16.7 في المائة، ثم العنف الجسدي بنسبة 15.9 في المائة، فالعنف الجنسي بنسبة 14.3 في المائة.
فيما كشفت النتائج أن النساء المطلقات يتعرضن بدورهن للعنف من أزواجهن السابقين حتى بعد الطلاق، حيث بلغت نسبة النساء في حالة الطلاق أو الترمّل اللواتي طالهن العنف 30.9 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت الدراسة أن المجال المهني يأتي في الرتبة الرابعة حسب الوسط، الذي تتعرض فيه المرأة المغربية للعنف، بنسبة 24.3 في المائة، يليه الوسط التعليمي بنسبة 22.3 في المائة، ثم الوسط العائلي بنسبة 17.9 في المائة، أما نسبة انتشار العنف ضدّ المرأة في أماكن العمل فتصل إلى 12.4 في المائة.
وسجل البحث الذي أنجز على مستوى جهات المملكة الـ 12 خلال الفترة الممتدة مابين 2 كانون الثاني (يناير) و10 آذار (مارس) 2019، أن معدل انتشار العنف ضد النساء يصل في الوسط الحضري إلى 55.8 بالمائة مقابل 51.6 بالمجال القروي.