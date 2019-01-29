دراسة‭ ‬دانماركية‭ ‬عن‭ ‬فوائد‭ ‬الاسبرين‭ ‬

كوبنهاغن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬دنماركية‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تناول‭ ‬قرص‭ ‬أسبرين‭ ‬من‭ ‬الجرعات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬أو‭ ‬قرصين‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬قلص‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭. ‬وتشير‭ ‬الدراسة‭ ‬الدنماركية‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أخذ‭ ‬جرعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الأسبرين‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قلص‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭ ‬بنسبة‭ ‬27‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وكتب‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬«حوليات‭ ‬الطب‭ ‬الباطني»‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬الأسبرين‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مستمر‭ ‬لم‭ ‬يغير‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬القولون‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬«رويترز»‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬عن‭ ‬الدكتور‭ ‬سورين‭ ‬فريس‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الدنماركي‭ ‬لأبحاث‭ ‬جمعية‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن:‭ ‬«ما‭ ‬لم‭ ‬يؤخذ‭ ‬الأسبرين‭ ‬بجرعات‭ ‬صغيرة‭ ‬مستمرة‭ ‬لن‭ ‬تتحقق‭ ‬حماية‭ ‬تذكر‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬القولون»‭.‬

ويطلق‭ ‬على‭ ‬الأسبرين‭ ‬من‭ ‬الجرعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬اسم‭ ‬«الأسبرين‭ ‬الصغير»‭ ‬لأن‭ ‬جرعته‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬75‭ ‬و81‭ ‬مليغراماً‭ ‬ويعطى‭ ‬لمرضى‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمييزه‭ ‬عن‭ ‬الأسبرين‭ ‬الكبير‭ ‬العادي‭ ‬المستخدم‭ ‬لعلاج‭ ‬الآلام‭ ‬والحمى‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬جرعته‭ ‬300‭ ‬إلى‭ ‬325‭ ‬مليغراماً،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان‭.‬