دراسة‭ ‬أمريكية‭: ‬الرمان‭ ‬علاج‭ ‬طبيعي‭ ‬لأمراض‭ ‬المعدة‭ ‬

نيويورك – الزمان
أفادت دراسة طبية أمريكية أن الرمان قد يكون مفيدا بشكل كبير في علاج التهابات المعدة، لما يحتويه من عنصر “ الأوروليثين – أ”، خاصة في العصير، فضلا عن العديد من المركبات الكيميائية الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المعدة.
وأشار “مركز الوقاية ومكافحة الأمراض” (CDC)، إلى أن حوالي 3 ملايين بالغ في الولايات المتحدة، لديهم شكل من أشكال التهاب المعدة، وتأتي التهابات المعدة في حالتين مختلفتين – داء كرون والتهاب القولون التقرحي – والتي تتميز بالتهاب طويل الأمد في الجهاز الهضمي، والذي يتضمن المريء والمعدة والأمعاء.
وفى دراسة جديدة، قام باحثون في جامعة “لويزفيل” في الولايات المتحدة، بتحديد مركب طبيعي في الرمان يمكن أن يساعد في تحسين علاج التهاب المعدة.
ويشرح الباحثون أيضا الآليات التي من خلالها يحارب التهاب المعدة، وأوضح الباحثون أن الرمان يحتوي على مركب (UroA) وينتج عن تفاعل البكتيريا المعوية ومضادات الأكسدة الموجودة في الرمان وبعض الفواكه الأخرى، مثل التوت.
كان عدد من الأبحاث السابقة قد أشار إلى فاعلية وأهمية هذا المركب الطبيعي حيث يمكن أيضا أن يساعد في مكافحة الشيخوخة