دراسة‭ ‬أمريكية‭: ‬الرمان‭ ‬علاج‭ ‬طبيعي‭ ‬لأمراض‭ ‬المعدة‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬أمريكية‭ ‬أن‭ ‬الرمان‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مفيدا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬التهابات‭ ‬المعدة،‭ ‬لما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬“‭ ‬الأوروليثين‭ ‬–‭ ‬أ”،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬العصير،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الكيميائية‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة‭.‬

وأشار‭ ‬“مركز‭ ‬الوقاية‭ ‬ومكافحة‭ ‬الأمراض”‭ ‬(CDC)،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لديهم‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة،‭ ‬وتأتي‭ ‬التهابات‭ ‬المعدة‭ ‬في‭ ‬حالتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬–‭ ‬داء‭ ‬كرون‭ ‬والتهاب‭ ‬القولون‭ ‬التقرحي‭ ‬–‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بالتهاب‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬المريء‭ ‬والمعدة‭ ‬والأمعاء‭.‬

وفى‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة،‭ ‬قام‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬“لويزفيل”‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بتحديد‭ ‬مركب‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬الرمان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬علاج‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة‭.‬

ويشرح‭ ‬الباحثون‭ ‬أيضا‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬يحارب‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة،‭ ‬وأوضح‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الرمان‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مركب‭ ‬(UroA)‭ ‬وينتج‭ ‬عن‭ ‬تفاعل‭ ‬البكتيريا‭ ‬المعوية‭ ‬ومضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الرمان‭ ‬وبعض‭ ‬الفواكه‭ ‬الأخرى،‭ ‬مثل‭ ‬التوت‭.‬

كان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬فاعلية‭ ‬وأهمية‭ ‬هذا‭ ‬المركب‭ ‬الطبيعي‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الشيخوخة