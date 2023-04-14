رسالة لندن

دراسات علمية عن اعمار العراق

اعد خبراء الهيئة الاستشارية العراقية للاعمار والتطوير في العاصمة البريطانية لندن كتاب بعنوان (دراسات علمية – برنامج عمل شامل لاعمار العراق) يقع في 840 صفحة من القطع الكبير ويضم 20 محوراً هي: (النظام السياسي – القوانين – اصلاح القضاء)، (الاقتصادي – الإداري المالي)،(التنمية والموارد البشرية)، ( البناء – الاعمار والتراث)، ( الاستثمار)، (الزراعة – الثروة الحيوانية والموارد المائية)، ( الصحة والبيئة)، (التربية – التعليم العالي والبحث العلمي)،(العلوم والتكنولوجيا – واقتصاديات المعرفة)،(الاتصلات)،(الطاقة :النفط – الكهرباء – الطاقة المتجددة)،(الصناعة والمعادن)،(السياحة – الاثار)،(النفل والمواصلات) ،(الثقافة – الاعلام والفنون)،(التخطيط الاسراتيجي)،(القضايا الاجتماعية والانسانيسة)، (القوات المسلحة والأجهزة الأمنية)،(العلاقات العربية والإقليمية والدولية)،(الرياضة والشباب). وضمت اللجنة المشرفة على الكتاب ،الاكاديميون رؤوف محمد علي الانصاري، صلاح يوسف الدهش ، صادق حسين الركابي.