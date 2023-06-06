عشائر واسط تنظم حملة للتبرّع بالدم

دراسات تكشف مخاطر اللحوم المصنّعة والمعلّبة

بغداد – فائز جواد

واسط – منتظر الموسوي

مع انتشار السرطان بشكل واسع وشائع في العراق وازياد اعداد الاشخاص المصابين به يتبادر الى اذهان عامة الناس ،هل هناك علاقة بين الطعام الذي نتناوله يوميا والإصابة بالسرطان ونموه؟.

للإجابة عن هذا السؤال تقول الخبيرة بالتحليلات المرضية داليا جاسم محم د(قام العديد من العلماء والباحثين بأجراء التجارب والبحوث للتأكد من هذه الحقيقة وكانت النتائج صادمه فمن يتوقع ان البيض والمخللات واللحوم والاكلات المعلبة كلها تسبب السرطان وتسبب نموه وانتشاره في جسم الانسان.

يوجد الآن دليل علمي مقنع على أن تناول اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. لهذا أوصى الصندوق العالمي لأبحاث السرطان مؤخرًا الناس بتجنب تناول اللحوم المصنعة). موضحة(تشمل اللحوم المصنعة أي لحوم تم حفظها بالمعالجة أو التمليح أو التدخين أو بإضافة مواد حافظة كيميائية.

وتشمل هذه النقانق ولحم المعلب ولحم المقدد وبعض النقانق والبرغر).مضيفة (كما يوصى بعدم إعطاء الأطفال اللحوم المصنعة.

هذا لأن العديد من العادات التي نطورها كأطفال تستمر حتى مرحلة البلوغ.وهناك أدلة مقنعة على أن اللحوم الحمراء تزيد أيضًا من خطر إصابة الشخص بسرطان الأمعاء.

من المستحسن أن يقلل الأفراد ، وخاصة الرجال ، من تناول اللحوم الحمراء. كما يوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بالحد من كمية اللحوم الحمراء الطازجة التي نتناولها إلى أقل من 500 غرام من اللحوم الحمراء المطبوخة أو 700 غرام غير مطبوخة في الأسبوع). مشددة(وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول اللحوم المحروقة أو المتفحمة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يتناولون اللحوم الحمراء أو المصنعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس . يمكن تفسير ذلك جزئيًا بوجود مواد مسرطنة في الطعام المطبوخ في درجات حرارة عالية).

مؤكدة (كما وجد التحليل التلوي لعام 2015 وجود ارتباط بين زيادة استهلاك البيض (5 في الأسبوع) وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بعدم استهلاك البيض.

تحذيرات للرجال

وجد تحليل تلوي آخر أن استهلاك البيض قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض . ووجد التحليل التلوي لعام 2019 وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك البيض وخطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي العلوي في دراسات التحكم في الحالات المستندة إلى المستشفى.فيما لم تجد مراجعة 2021 ارتباطًا مهمًا بين استهلاك البيض وسرطان الثدي. لعام 2021 أن استهلاك البيض يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المبيض). كما اكدت محمد في تقرير تلقته (الزمان) منها امس ان (منظمة الصحة العالمية أدرجت الخضروات المخللة على أنها مادة مسرطنة محتملة ، وأصدرت المجلة البريطانية للسرطان تحليلًا تلويًا عبر الإنترنت عام 2009 للبحوث حول المخللات على أنها تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المريء . ويشير التقرير الذي يستشهد ببيانات محدودة في التحليل الإحصائي التلوي ، إلى احتمال مضاعفة خطر الإصابة بسرطان المريء المرتبط باستهلاك الخضروات المخللة الآسيوية. واوضحت نتائجهم أن “غالبية تحليلات المجموعات الفرعية أظهرت ارتباطًا ذا دلالة إحصائية بين تناول الخضروات المخللة وسرطان الخلايا الحرشفية المريئي”. فيما أفاد التحليل التلوي لعام 2009 عن انتشار كثيف للخضروات المخللة بالفطريات .وربطت دراسة نشرت عام 2017 في المجلة الصينية للسرطان الخضروات المملحة (مخلل الخردل الأخضر الشائع بزيادة سرطان البلعوم الأنفي بمقدار أربعة أضعاف).

مؤكدة (لهذا يجب تجنب هذه الاكلات لتجنب الإصابة بأحد انواع السرطان والمحافظة علئ الصحة كما تتضمن التوصيات الغذائية العالمية للوقاية من السرطان إدارة الوزن وتناول نظام غذائي صحي ، يتكون أساسًا من “الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك ، وتقليل تناول اللحوم الحمراء والدهون الحيوانية والسكر المكرر،و اتباع نظام غذائي صحي قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10-20).

حملة تبرع

وتحت شعار (التبرع بالدم واجب انساني ووطني). وتنفيذاً لتوجيهات مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية نظم قسم شؤون عشائر محافظة واسط حملة تبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا الدم وتأتي هذه المبادرة الأنسانية دعماً للمرضى والمصابين وسد النقص الحاصل في المستشفيات .

وقال مصدر لـ(الزمان) أمس ان (عمل مديرية شؤون العشائر لايقتصر بحل النزاعات العشائرية وتعزيز السلم والاستقرار الامني بل الجانب الانساني لة دور مميز في التعاون بين ابناء الوطن الواحد والموسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني)، مشيراً الى انه (لهذه المساهمة الوطنية دور كبير تبعث الأمل والتقارب بين ابطال وزارة الداخلية وأبناء الشعب).