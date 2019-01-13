دراسات: تأثير المعلم في حوكمة المدرسة

{ نيويوك – وكالات – أوصت دراسات انه يجب على مديري المدارس أن يدرسوا بدقة الفرص القيادية التي يعتقدون بأنهم يقدمونها للمعلمين، وأن يأسسوا أنظمة وهياكل تعزز من الحوار المنظم حول القرارات المدرسية المهمة. و أن يستكشفوا الطرق من أجل تعزيز ثقافة الثقة بين طاقم موظفي المدرسة والقيادة، وذلك حتى يشعر المعلمون بالارتياح في التعبير عن مخاوفهم. وفي هذا المجال تزايد عدد الأبحاث التي تشير إلى (أن نماذج الإدارة المدرسية تؤكد على تأثير المعلم في حوكمة المدرسة والتي تعبر عن مجموعة من الفوائد). واظهر استطلاع ان (96 بالمئة من المدراء المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأن المعلمين يُشاركون في اتخاذ القرارات المدرسية المهمة بينما 58 بالمئة من المعلمين يشعرون بذلك.وان 98 بالمئة من المدراء يشعرون بأن المعلمين يمتلكون الكثير من الفرص غير الرسمية للتأثير على ما يحدث في المدرسة، بينما 62 بالمئة من المعلمين يشعرون بذلك.