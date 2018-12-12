دراجات‭ ‬هوائية‭: ‬انسحاب‭ ‬شبكة‭ ‬سكاي‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬فريقها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2019

باريس‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬أعلنت‭ ‬شبكة‭ ‬سكاي‭ ‬التلفزيونية‭ ‬البريطانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬انسحابها‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬2019،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يستمر‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجد‭ ‬راعيا‭ ‬تجاريا‭. ‬وأعلن‭ ‬فريق‭ ‬سكاي‭ ‬الفائز‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭ ‬للدراجات‭ ‬عبر‭ ‬البريطانيين‭ ‬برادلي‭ ‬ويغينز‭ ‬وكريستوفر‭ ‬فروم‭ ‬وجيراينت‭ ‬توماس،‭ ‬“الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬راع‭ ‬تجاري‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2020”‭. ‬وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬سكاي‭ ‬قد‭ ‬دخلت‭ ‬عالم‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬2008‭ ‬بدعم‭ ‬للاتحاد‭ ‬البريطاني‭ ‬للرياضة،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تؤسس‭ ‬فريقا‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2010‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬هيمن‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬العالمية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الكبرى‭. ‬وقاد‭ ‬الدراجون‭ ‬البريطانيون‭ ‬ويغينز‭ ‬(2012)،‭ ‬وفروم‭ ‬(2013‭ ‬و2015‭ ‬و2016‭ ‬و2017)‭ ‬وتوماس‭ ‬(2018)‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬السنخ‭ ‬الست‭ ‬من‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬لطواف‭ ‬فرنسا‭.‬

وأثارت‭ ‬هذه‭ ‬الهيمنة‭ ‬حفيظة‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬منظمي‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭ ‬الذين‭ ‬اتخذوا‭ ‬اجراءات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬الفريق‭ ‬البريطاني،‭ ‬عبر‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬مع‭ ‬الفرق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬دراجين‭ ‬الى‭ ‬ثمانية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتفادي‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬واحد‭.‬

كذلك‭ ‬حامت‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬فريق‭ ‬سكاي‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الإشراف‭ ‬عليه‭ ‬دايف‭ ‬برايسلفورد‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2018‭.‬

وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬طواف‭ ‬فرنسا‭ ‬الأخير‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام،‭ ‬تمت‭ ‬تبرئة‭ ‬كريس‭ ‬فروم‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬تناول‭ ‬المنشطات‭ ‬بعد‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بملاحقته‭ ‬عقب‭ ‬خضوعه‭ ‬لاختبار‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أيلول/سبتمبر‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬إسبانيا‭.‬