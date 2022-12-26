حمرين: إرتفاع واردات الأمطار والمباشرة بفتح قنوات جديدة

دخول سيول مائية عبر مهرب علي الغربي شمال ميسان

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان عن دخول السيول الى المحافظة، مشيرة الى تعرض مناطق الى سيول مائية نتيجة تساقط الأمطار على الشريط الحدودي مع ايران ضمن مهرب الشماشير و علي الغربي وسد دويريج شرق وشمال المحافظة.

وقال مراسل (الزمان) امس ان (مديرية الموارد المائية في المحافظة اعلنت عن وصول نسب مائية مرتفعة استقبلها عبر مهرب الشماشير ومهرب علي الغربي وسد دويريج على الشريط الحدودي مع إيران قد تسهم تلك المناسيب المائية في ايصال المياه لمناطق الاهوار التي تشهد موجة جفاف قاسية).

وكان مدير اهوار ميسان سلام الموسوي أوضح في وقت سابق ان (مديرية الموارد المائية تباشر بإنشاء 3 سدود لحصر المياه باتجاه هور الحويزة للاستفادة من السيول المائية المتفقدة عبر الشريط الحدودي).

واوضحت إدارة سد حمرين، التابعة الى الموارد المائية، حجم واردات مياه الأمطار القادمة الى السد، خلال اليوم الماضي.

وقال مدير السد، ثعبان جاري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (واردات مياه الأمطار الى حمرين بالساعات الماضية، بلغت ستة ملايين متر مكعب، القادمة من المناطق القريبة مثل السعدية، وإمام ويس، ومناطق اخرى مجاورة للسد)، ولفت الى ان (الأمطار مصدراً للتفاؤل قبل بدء الموسم الجديد)، مبيناً الحاجة الى ( 600 مليون متر مكعب من المياه لتغطية موسم الصيف المقبل).

معالجة مشكلة

وانجزت وزارة الموارد المائية، اعمال إيصال المياه الى منطقة أبو روية في محافظة كربلاء. وذكر بيان امس ان (ملاكات الوزارة، انجزت قناة بي سي 16 بطول 3.7 كيلومتراً، لإيصال المياه الى المنطقة)، موضحاً انها (ستخدم اكثر من ستة الاف دونم في ناحية الخيرات، وساهمت بمعالجة مشكلة الذنائب في منطقة ابو روية الثمـانية، بعد سنوات من المعــــــاناة جراء الشحة المائية)، واضاف ان (الموارد باشرت بتنفيذ قناة دي سي 1 بي سي 14 لحل هذه المشكلة تماماً).

واكدت وزارة الموارد المائية، وباشرت وزارة الموارد المائية، بأرواء الأراضي الزراعية في محافظة كركوك، عبَر إستخدام القنوات المعلّقة، لتقليل الضائعات المائية وضمان الإستخدام الأمثل للمياه. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (شركة الفاو العامة، التابعة الوزارة، باشرت بأعمال تنفيذ مشروع القنوات المعلّقة ضمن العقد 45 بعد توقف دام اكثر من ثمانة اعوام جراء العمليات الإرهابية)، واوضح ان (العمل تضمّن استصلاح الأراضي في ناحيتي الرشاد ومريم بيك بكركوك، بإشراف الهيئة العامة لمشاريع الري والإستصلاح في الوزارة، بمساحة 21 الفاً و500 دونم، عَبر تنفيذ شبكة من القنوات مع الطرق الخدمية والمنشآت من سايفونات وشلالات، لتحويل مسار الخطوط الإروائية ، بطول 240 كيلومتراً)، واشار الى ان (المشروع شمل تصنيع وتجهيز ونقل ومد قنوات معلّقة صنف 230 بنوعين)، مبيناً ان (التصريف يصل الى 70 لتر بالثانية الواحدة، لإيصال المياه إلى المناطق البعيدة داخل الأراضي الزراعية المشمولة بالارواء) على صعيد متصل، اطلــــــــقت وزارة الزراعة، حملة لمكافحة ادغال الحنـــــــطة للموسم الزراعي الجاري.

وذكر بيان امس ان (الوزارة شكّلت فريقاً مختصاً في وقاية المزروعات، لتنفيذ الحملة)، ولفت الى ان (دائرة وقاية المزروعات، في الوزارة، تولّت مهمة التعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات، للتنبيه على الموعد المناسب لمكافحة الحنطة بالمبيدات ضمن الحملة المجانية التي اطلقها الوزير عباس العلياوي).

عمر مناسب

من جهته اكد مسوؤل الحملات، سمير عبد الرزاق ان (عملية المكافحة تبدأ عند بلوغ الأدغال العمر المناسب)، مشيراً الى (توفير مستلزمات عملية المكافحة من اجهزة الرش بالتزامن مع الظروف المناخية المناسبة من درجة حرارة والرياح والرطوبة ونوعية التربة)، واضاف ان (الحملة شملت تزويد المزارعين، بالإرشادات والمتابعة بشأن استخدام المبيدات، ووقاية المزروعات بإستخدام مبيدات محلية رصينة).

في غضون ذلك، اكد وزير البيئة، نزار ئاميدي، البدء في تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع البيئي.

واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (ئاميدي ناقش مع المديرين في الوزارة، المضي العملي بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وفق الخطط التي تولّت مهمتها الدوائر المتخصصة)، واضاف ان (الإجتماع بحث الدور الرقابي والتوعوي عن طريق توفير المستلزمات الفنية والمختبرية كافة، وتنفيذ حملات توعوية واعلامية كبيرة تركّز على نشر المفاهيم البيئية والتوعية بالتغيرات المناخية).