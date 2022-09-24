دخول المتحف مجاناً

بغداد – فائز جواد

وجّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم بفتح أبواب المتحف العراقي أمام الجمهور يوم الثلاثاء المقبل مجاناً لمناسبة يوم السياحة العالمي.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين انه (سيكون الدخول مجاناً إلى المتحف العراقي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 ايلول الجاري وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم السياحة العالمي وتقام فيه المؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات الثقافية المختلفة).

وأكد أنَّ (ملاكات الهيأة تعمل على توفير كافة الخدمات للزوار بهدف الإطلاع على حضارة وادي الرافدين التي تمثل حضارات سومر وأكد وبابل التي علمت الإنسانية أسس الحياة واختراع الكتابة والقانون والطب والرياضيات).