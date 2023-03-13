دجلة والفرات رافدان أم قناتان – مظفر عبد العال

لماذا لا تستغل المياه المتجمعة من سقوط الامطار وتحول الى نهري دجلة والفرات والفروع الاخرى لتجاوز ازمة شح المياه ، ولكن الذي يحدث هو تحويل هذه المياه الى المجاري و امتصاصها من قبل الارض دون اي فائدة تذكر لا نريد ان نجلد في وزارة الموارد المائية ولكن هل يمكن ان نضع امامكم عدد من التجارب لكي تستفيدى منها في تونس تحول موائد المياه الى وديان مجهزة لهذا الغرض لكي يستفيد منها المزارع التونسي في ري مزروعاته ولا يوجد في هذا البلد انهار بل وديان يمكن استثمارها وفي الشقيقة ليبيا لا توجد انهار عدا النهر الصناعي العظيم الذي يقوم بري المزروعات في المناطق التي يخترقها هذا النهر . ولم يكن ببعيد تجارب يمكن اعتبارها نموذج لنا يمكن الاقتداء بها مثال دولة الامارات العربية المتحدة فهذا البلد ليس فيه انها ر ولكن عدد السدود كبير حيث تتم الاستفادة من مياه الامطار و تشكيل موائد مائية لري المزروعات ، حتى في جزر القمر البلد الفقير تتم الاستفادة من مياه الامطار وتحويلها الى خزانات للاستفادة منها في مياه الشرب وهناك امثله عديدة اذا ما فتشنا عنها بعناية في العالم . ان ما يذهلك وانت تستمع الى اخبار التصحر القادم العراق ما يفقد الامل في مستقبل نهري دجلة والفرات ويظهر وزير الموارد المائية في مقابلة تلفزيونية بثتها الشرقية ليقول سوف يتحول العراق الى بلد القناتين وليس بلد الرافدين ، فهل هذا الذي كنا ننتظره من السيد الوزير ام ان الحلول لازمة المياه باتت عصية على وزارة الموارد ياحسرتاه على نهر دجلة الخبر والفرات العذب