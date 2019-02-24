دبي إستقبلت 15.92 مليون زائر في 2018

{ دبي، (أ ف ب) – استقبلت دبي 15,92 مليون زائر في العام 2018 بزيادة قدرها 0,8 بالمئة عن العام السابق بينما تطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض “اكسبو”، الأكبر في العالم.

والزيادة في أعداد الزوار العام الماضي هي الأقل مقارنة بالأعوام السابقة. فقد زار دبي 14,9 مليون شخص في 2016 بزيادة 5 بالمئة عن 2015 قبل أن يزورها 15,79 في 2017 بزيادة 6 بالمئة عن 2016.

واحتلت الهند المرتبة الاولى في أعداد الزوار (أكثر من مليوني زائر)، بينما حلّت السعودية ثانية (1,6 مليون زائر) وبريطانيا ثالثة (1,2 مليون زائر).

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق “السبع نجوم”.

ومطار دبي مقر مجموعة “طيران الامارات”، أحد أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وأكبر مشغّل لطائرات “بوينغ 777 و”ايرباص ايه-380.

وواجهت دبي في 2018 تراجعا في سوق العقارات بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب. ويشهد القطاع الذي يشكل نحو 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدبي، انخفاضا منذ 2014? إلا أن هذا التراجع تسارع العام الماضي.

وكان المصرف المركزي الاماراتي توقّع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دبي التي لا تعتمد مباشرة على النفط. وحسب هذه الأرقام تصل نسبة النمو الى 2,3 في المئة في 2018 مقارنة مع 2,8 بالمئة في 2017.

واختتمت بورصة دبي العام 2018 بخسارة سنوية وصلت إلى 25 بالمئة، في أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية قبل عقد.

وتراهن الامارة على معرض “اكسبو 2020 لاعادة التوازن إلى سوق العقارات ولانعاش اقتصادها حيث تتوقع استقبال ملايين الزوار. وكان مسؤولون في دبي أعلنوا في السنوات الماضية ان الامارة تطمح لأن يزورها 20 مليون شخص في 2020.